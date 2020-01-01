Bonfida (FIDA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bonfida (FIDA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bonfida (FIDA) teave As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. Ametlik veebisait: https://bonfida.org Valge raamat: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp Ostke FIDA kohe!

Bonfida (FIDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bonfida (FIDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 90.90M $ 90.90M $ 90.90M Koguvaru: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M Ringlev varu: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 90.90M $ 90.90M $ 90.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.8995 $ 1.8995 $ 1.8995 Kõigi aegade madalaim: $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 Praegune hind: $ 0.09173 $ 0.09173 $ 0.09173 Lisateave Bonfida (FIDA) hinna kohta

Bonfida (FIDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bonfida (FIDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIDA tokeni tokenoomikat, avastage FIDA tokeni reaalajas hinda!

