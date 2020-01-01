USD1 (USD1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi USD1 (USD1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

USD1 (USD1) teave USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Ametlik veebisait: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Valge raamat: https://www.worldlibertyfinancial.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d Ostke USD1 kohe!

USD1 (USD1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USD1 (USD1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Koguvaru: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Ringlev varu: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0088 $ 1.0088 $ 1.0088 Kõigi aegade madalaim: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Praegune hind: $ 0.9994 $ 0.9994 $ 0.9994 Lisateave USD1 (USD1) hinna kohta

USD1 (USD1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USD1 (USD1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USD1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USD1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USD1 tokeni tokenoomikat, avastage USD1 tokeni reaalajas hinda!

