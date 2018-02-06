BLZ

Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps.

NimiBLZ

KohtNo.961

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.14%

Ringlev varu470,521,976.77740306

Maksimaalne varu

Koguvaru500,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2018-02-06 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.12 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.9139220118522644,2018-02-07

Madalaim hind0.00606731663576,2020-03-13

Avalik plokiahelETH

TutvustusBluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
BLZ/USDT
Bluzelle
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (BLZ)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
BLZ/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (BLZ)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...