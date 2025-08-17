Rohkem infot BLZ

Bluzelle hind(BLZ)

1 BLZ/USD reaalajas hind:

$0.03742
$0.03742$0.03742
+2.01%1D
USD
Bluzelle (BLZ) reaalajas hinnagraafik
2025-08-17 23:56:53 (UTC+8)

Bluzelle (BLZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03624
$ 0.03624$ 0.03624
24 h madal
$ 0.03769
$ 0.03769$ 0.03769
24 h kõrge

$ 0.03624
$ 0.03624$ 0.03624

$ 0.03769
$ 0.03769$ 0.03769

$ 0.9139220118522644
$ 0.9139220118522644$ 0.9139220118522644

$ 0.00606731663576
$ 0.00606731663576$ 0.00606731663576

-0.24%

+2.01%

-1.17%

-1.17%

Bluzelle (BLZ) reaalajas hind on $ 0.03743. Viimase 24 tunni jooksul BLZ kaubeldud madalaim $ 0.03624 ja kõrgeim $ 0.03769 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9139220118522644 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00606731663576.

Lüliajalise tootluse osas on BLZ muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, +2.01% 24 tunni vältel -1.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bluzelle (BLZ) – turuteave

No.948

$ 17.61M
$ 17.61M$ 17.61M

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M

470.50M
470.50M 470.50M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

2018-02-06 00:00:00

$ 0.12
$ 0.12$ 0.12

ETH

Bluzelle praegune turukapitalisatsioon on $ 17.61M $ 55.27K 24 tunnise kauplemismahuga. BLZ ringlev varu on 470.50M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bluzelle (BLZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bluzelle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0007373+2.01%
30 päeva$ +0.00125+3.45%
60 päeva$ +0.00052+1.40%
90 päeva$ -0.00083-2.17%
Bluzelle Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLZ muutuse $ +0.0007373 (+2.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bluzelle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00125 (+3.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bluzelle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLZ $ +0.00052 (+1.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bluzelle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00083 (-2.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bluzelle (BLZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bluzelle hinnaajaloo lehte.

Mis on Bluzelle (BLZ)

Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps.

Bluzelle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bluzelle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bluzelle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bluzelle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bluzelle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bluzelle (BLZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bluzelle (BLZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bluzelle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bluzelle hinna ennustust kohe!

Bluzelle (BLZ) tokenoomika

Bluzelle (BLZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bluzelle (BLZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bluzelle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bluzelle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLZ kohalike valuutade suhtes

1 Bluzelle(BLZ)/VND
984.97045
1 Bluzelle(BLZ)/AUD
A$0.0568936
1 Bluzelle(BLZ)/GBP
0.0273239
1 Bluzelle(BLZ)/EUR
0.0318155
1 Bluzelle(BLZ)/USD
$0.03743
1 Bluzelle(BLZ)/MYR
RM0.1575803
1 Bluzelle(BLZ)/TRY
1.5267697
1 Bluzelle(BLZ)/JPY
¥5.50221
1 Bluzelle(BLZ)/ARS
ARS$48.5470843
1 Bluzelle(BLZ)/RUB
2.9835453
1 Bluzelle(BLZ)/INR
3.2754993
1 Bluzelle(BLZ)/IDR
Rp603.7095929
1 Bluzelle(BLZ)/KRW
51.9857784
1 Bluzelle(BLZ)/PHP
2.1166665
1 Bluzelle(BLZ)/EGP
￡E.1.8063718
1 Bluzelle(BLZ)/BRL
R$0.202122
1 Bluzelle(BLZ)/CAD
C$0.0516534
1 Bluzelle(BLZ)/BDT
4.5454992
1 Bluzelle(BLZ)/NGN
57.4078882
1 Bluzelle(BLZ)/UAH
1.5424903
1 Bluzelle(BLZ)/VES
Bs5.05305
1 Bluzelle(BLZ)/CLP
$36.08252
1 Bluzelle(BLZ)/PKR
Rs10.6031704
1 Bluzelle(BLZ)/KZT
20.2649763
1 Bluzelle(BLZ)/THB
฿1.208989
1 Bluzelle(BLZ)/TWD
NT$1.1240229
1 Bluzelle(BLZ)/AED
د.إ0.1373681
1 Bluzelle(BLZ)/CHF
Fr0.029944
1 Bluzelle(BLZ)/HKD
HK$0.2927026
1 Bluzelle(BLZ)/AMD
֏14.3079918
1 Bluzelle(BLZ)/MAD
.د.م0.3364957
1 Bluzelle(BLZ)/MXN
$0.7063041
1 Bluzelle(BLZ)/PLN
0.1362452
1 Bluzelle(BLZ)/RON
лв0.1616976
1 Bluzelle(BLZ)/SEK
kr0.3574565
1 Bluzelle(BLZ)/BGN
лв0.0625081
1 Bluzelle(BLZ)/HUF
Ft12.636368
1 Bluzelle(BLZ)/CZK
0.782287
1 Bluzelle(BLZ)/KWD
د.ك0.01141615
1 Bluzelle(BLZ)/ILS
0.1261391
1 Bluzelle(BLZ)/NOK
kr0.3814117
1 Bluzelle(BLZ)/NZD
$0.0628824

Bluzelle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bluzelle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bluzelle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bluzelle kohta

Kui palju on Bluzelle (BLZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLZ hind USD on 0.03743 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLZ/USD hind?
Praegune hind BLZ/USD on $ 0.03743. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bluzelle turukapitalisatsioon?
BLZ turukapitalisatsioon on $ 17.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLZ ringlev varu?
BLZ ringlev varu on 470.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLZ (ATH) hind?
BLZ saavutab ATH hinna summas 0.9139220118522644 USD.
Mis oli kõigi aegade BLZ madalaim (ATL) hind?
BLZ nägi ATL hinda summas 0.00606731663576 USD.
Milline on BLZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLZ kauplemismaht on $ 55.27K USD.
Kas BLZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLZ hinna ennustust.
2025-08-17 23:56:53 (UTC+8)

Bluzelle (BLZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 BLZ = 0.03743 USD

