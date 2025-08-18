Rohkem infot BGSC

BugsCoin hind(BGSC)

1 BGSC/USD reaalajas hind:

$0.00698
$0.00698$0.00698
-0.61%1D
USD
BugsCoin (BGSC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:09:59 (UTC+8)

BugsCoin (BGSC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006973
$ 0.006973
24 h madal
$ 0.007137
$ 0.007137
24 h kõrge

$ 0.006973
$ 0.006973

$ 0.007137
$ 0.007137

$ 0.08434580673674741
$ 0.08434580673674741

$ 0.001376708769785941
$ 0.001376708769785941

-0.66%

-0.61%

-5.01%

-5.01%

BugsCoin (BGSC) reaalajas hind on $ 0.00698. Viimase 24 tunni jooksul BGSC kaubeldud madalaim $ 0.006973 ja kõrgeim $ 0.007137 näitab aktiivset turu volatiivsust. BGSCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08434580673674741 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001376708769785941.

Lüliajalise tootluse osas on BGSC muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -0.61% 24 tunni vältel -5.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BugsCoin (BGSC) – turuteave

No.425

$ 80.71M
$ 80.71M

$ 104.44K
$ 104.44K

$ 698.00M
$ 698.00M

11.56B
11.56B

100,000,000,000
100,000,000,000

29,441,428,003
29,441,428,003

11.56%

BSC

BugsCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 80.71M $ 104.44K 24 tunnise kauplemismahuga. BGSC ringlev varu on 11.56B, mille koguvaru on 29441428003. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 698.00M.

BugsCoin (BGSC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BugsCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004284-0.61%
30 päeva$ +0.000365+5.51%
60 päeva$ -0.001041-12.98%
90 päeva$ -0.001697-19.56%
BugsCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BGSC muutuse $ -0.00004284 (-0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BugsCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000365 (+5.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BugsCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BGSC $ -0.001041 (-12.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BugsCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001697 (-19.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BugsCoin (BGSC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BugsCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on BugsCoin (BGSC)

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

BugsCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BugsCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BGSC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BugsCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BugsCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BugsCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on BugsCoin (BGSC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BugsCoin (BGSC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BugsCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BugsCoin hinna ennustust kohe!

BugsCoin (BGSC) tokenoomika

BugsCoin (BGSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BGSC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BugsCoin (BGSC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BugsCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BugsCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BGSC kohalike valuutade suhtes

1 BugsCoin(BGSC)/VND
183.6787
1 BugsCoin(BGSC)/AUD
A$0.0106096
1 BugsCoin(BGSC)/GBP
0.0050954
1 BugsCoin(BGSC)/EUR
0.005933
1 BugsCoin(BGSC)/USD
$0.00698
1 BugsCoin(BGSC)/MYR
RM0.0293858
1 BugsCoin(BGSC)/TRY
0.2847142
1 BugsCoin(BGSC)/JPY
¥1.02606
1 BugsCoin(BGSC)/ARS
ARS$9.0531298
1 BugsCoin(BGSC)/RUB
0.5563758
1 BugsCoin(BGSC)/INR
0.6108198
1 BugsCoin(BGSC)/IDR
Rp112.5806294
1 BugsCoin(BGSC)/KRW
9.6943824
1 BugsCoin(BGSC)/PHP
0.394719
1 BugsCoin(BGSC)/EGP
￡E.0.3368548
1 BugsCoin(BGSC)/BRL
R$0.037692
1 BugsCoin(BGSC)/CAD
C$0.0096324
1 BugsCoin(BGSC)/BDT
0.8476512
1 BugsCoin(BGSC)/NGN
10.7055052
1 BugsCoin(BGSC)/UAH
0.2876458
1 BugsCoin(BGSC)/VES
Bs0.9423
1 BugsCoin(BGSC)/CLP
$6.72872
1 BugsCoin(BGSC)/PKR
Rs1.9772944
1 BugsCoin(BGSC)/KZT
3.7790418
1 BugsCoin(BGSC)/THB
฿0.2260822
1 BugsCoin(BGSC)/TWD
NT$0.2096094
1 BugsCoin(BGSC)/AED
د.إ0.0256166
1 BugsCoin(BGSC)/CHF
Fr0.005584
1 BugsCoin(BGSC)/HKD
HK$0.0545836
1 BugsCoin(BGSC)/AMD
֏2.6681748
1 BugsCoin(BGSC)/MAD
.د.م0.0627502
1 BugsCoin(BGSC)/MXN
$0.1317126
1 BugsCoin(BGSC)/PLN
0.0254072
1 BugsCoin(BGSC)/RON
лв0.0301536
1 BugsCoin(BGSC)/SEK
kr0.066659
1 BugsCoin(BGSC)/BGN
лв0.0116566
1 BugsCoin(BGSC)/HUF
Ft2.356448
1 BugsCoin(BGSC)/CZK
0.145882
1 BugsCoin(BGSC)/KWD
د.ك0.0021289
1 BugsCoin(BGSC)/ILS
0.0235226
1 BugsCoin(BGSC)/NOK
kr0.0711262
1 BugsCoin(BGSC)/NZD
$0.0117264

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BugsCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BugsCoin kohta

Kui palju on BugsCoin (BGSC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BGSC hind USD on 0.00698 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BGSC/USD hind?
Praegune hind BGSC/USD on $ 0.00698. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BugsCoin turukapitalisatsioon?
BGSC turukapitalisatsioon on $ 80.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BGSC ringlev varu?
BGSC ringlev varu on 11.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BGSC (ATH) hind?
BGSC saavutab ATH hinna summas 0.08434580673674741 USD.
Mis oli kõigi aegade BGSC madalaim (ATL) hind?
BGSC nägi ATL hinda summas 0.001376708769785941 USD.
Milline on BGSC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BGSC kauplemismaht on $ 104.44K USD.
Kas BGSC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BGSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BGSC hinna ennustust.
2025-08-18 01:09:59 (UTC+8)

