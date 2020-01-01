BugsCoin (BGSC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BugsCoin (BGSC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BugsCoin (BGSC) teave BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Ametlik veebisait: https://www.bugscoin.com Valge raamat: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Ostke BGSC kohe!

BugsCoin (BGSC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BugsCoin (BGSC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.49M Koguvaru: $ 29.44B Ringlev varu: $ 11.56B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 644.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.380002 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001376708769785941 Praegune hind: $ 0.006442 Lisateave BugsCoin (BGSC) hinna kohta

BugsCoin (BGSC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BugsCoin (BGSC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BGSC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BGSC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BGSC tokeni tokenoomikat, avastage BGSC tokeni reaalajas hinda!

BugsCoin (BGSC) hinna ajalugu BGSC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BGSC hinna ajalugu kohe!

