Bert logo

Bert hind(BERT)

1 BERT/USD reaalajas hind:

$0.063463
+15.97%1D
USD
Bert (BERT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:55:42 (UTC+8)

Bert (BERT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.051226
24 h madal
$ 0.064
24 h kõrge

$ 0.051226
$ 0.064
$ 0.19060749447150313
$ 0.000009527614947582
+1.68%

+15.97%

+55.03%

+55.03%

Bert (BERT) reaalajas hind on $ 0.063463. Viimase 24 tunni jooksul BERT kaubeldud madalaim $ 0.051226 ja kõrgeim $ 0.064 näitab aktiivset turu volatiivsust. BERTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19060749447150313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000009527614947582.

Lüliajalise tootluse osas on BERT muutunud +1.68% viimase tunni jooksul, +15.97% 24 tunni vältel +55.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bert (BERT) – turuteave

No.567

$ 61.35M
$ 468.36K
$ 62.19M
966.75M
979,947,881
979,946,262.03
98.65%

SOL

Bert praegune turukapitalisatsioon on $ 61.35M $ 468.36K 24 tunnise kauplemismahuga. BERT ringlev varu on 966.75M, mille koguvaru on 979946262.03. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.19M.

Bert (BERT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bert tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00873936+15.97%
30 päeva$ +0.023542+58.97%
60 päeva$ +0.04131+186.47%
90 päeva$ +0.033258+110.10%
Bert Hinnamuutus täna

Täna registreeris BERT muutuse $ +0.00873936 (+15.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bert 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.023542 (+58.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bert 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BERT $ +0.04131 (+186.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bert 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.033258 (+110.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bert (BERT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bert hinnaajaloo lehte.

Mis on Bert (BERT)

Bert is a meme coin on the Solana chain.

Bert on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bert investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BERT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bert kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bert ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bert hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bert (BERT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bert (BERT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bert nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bert hinna ennustust kohe!

Bert (BERT) tokenoomika

Bert (BERT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BERT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bert (BERT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bert osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bert osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BERT kohalike valuutade suhtes

1 Bert(BERT)/VND
1,670.028845
1 Bert(BERT)/AUD
A$0.09646376
1 Bert(BERT)/GBP
0.04632799
1 Bert(BERT)/EUR
0.05394355
1 Bert(BERT)/USD
$0.063463
1 Bert(BERT)/MYR
RM0.26717923
1 Bert(BERT)/TRY
2.58865577
1 Bert(BERT)/JPY
¥9.329061
1 Bert(BERT)/ARS
ARS$82.31214563
1 Bert(BERT)/RUB
5.05863573
1 Bert(BERT)/INR
5.55364713
1 Bert(BERT)/IDR
Rp1,023.59663089
1 Bert(BERT)/KRW
88.14249144
1 Bert(BERT)/PHP
3.58883265
1 Bert(BERT)/EGP
￡E.3.06272438
1 Bert(BERT)/BRL
R$0.3427002
1 Bert(BERT)/CAD
C$0.08757894
1 Bert(BERT)/BDT
7.70694672
1 Bert(BERT)/NGN
97.33574162
1 Bert(BERT)/UAH
2.61531023
1 Bert(BERT)/VES
Bs8.567505
1 Bert(BERT)/CLP
$61.178332
1 Bert(BERT)/PKR
Rs17.97779864
1 Bert(BERT)/KZT
34.35950283
1 Bert(BERT)/THB
฿2.0498549
1 Bert(BERT)/TWD
NT$1.90579389
1 Bert(BERT)/AED
د.إ0.23290921
1 Bert(BERT)/CHF
Fr0.0507704
1 Bert(BERT)/HKD
HK$0.49628066
1 Bert(BERT)/AMD
֏24.25936638
1 Bert(BERT)/MAD
.د.م0.57053237
1 Bert(BERT)/MXN
$1.19754681
1 Bert(BERT)/PLN
0.23100532
1 Bert(BERT)/RON
лв0.27416016
1 Bert(BERT)/SEK
kr0.60607165
1 Bert(BERT)/BGN
лв0.10598321
1 Bert(BERT)/HUF
Ft21.4251088
1 Bert(BERT)/CZK
1.3263767
1 Bert(BERT)/KWD
د.ك0.019356215
1 Bert(BERT)/ILS
0.21387031
1 Bert(BERT)/NOK
kr0.64668797
1 Bert(BERT)/NZD
$0.10661784

Bert ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bert võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Bert ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bert kohta

Kui palju on Bert (BERT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BERT hind USD on 0.063463 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BERT/USD hind?
Praegune hind BERT/USD on $ 0.063463. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bert turukapitalisatsioon?
BERT turukapitalisatsioon on $ 61.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BERT ringlev varu?
BERT ringlev varu on 966.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BERT (ATH) hind?
BERT saavutab ATH hinna summas 0.19060749447150313 USD.
Mis oli kõigi aegade BERT madalaim (ATL) hind?
BERT nägi ATL hinda summas 0.000009527614947582 USD.
Milline on BERT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BERT kauplemismaht on $ 468.36K USD.
Kas BERT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BERT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BERT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:55:42 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

