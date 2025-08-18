Rohkem infot BELLS

Bellscoin logo

Bellscoin hind(BELLS)

1 BELLS/USD reaalajas hind:

$0.175
$0.175$0.175
-0.56%1D
USD
Bellscoin (BELLS) reaalajas hinnagraafik
Bellscoin (BELLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.17
$ 0.17$ 0.17
24 h madal
$ 0.185
$ 0.185$ 0.185
24 h kõrge

$ 0.17
$ 0.17$ 0.17

$ 0.185
$ 0.185$ 0.185

$ 1.887809227909312
$ 1.887809227909312$ 1.887809227909312

$ 0.14119229337033853
$ 0.14119229337033853$ 0.14119229337033853

-1.69%

-0.55%

-7.41%

-7.41%

Bellscoin (BELLS) reaalajas hind on $ 0.175. Viimase 24 tunni jooksul BELLS kaubeldud madalaim $ 0.17 ja kõrgeim $ 0.185 näitab aktiivset turu volatiivsust. BELLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.887809227909312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14119229337033853.

Lüliajalise tootluse osas on BELLS muutunud -1.69% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel -7.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bellscoin (BELLS) – turuteave

No.1108

$ 10.67M
$ 10.67M$ 10.67M

$ 34.58K
$ 34.58K$ 34.58K

$ 10.67M
$ 10.67M$ 10.67M

60.95M
60.95M 60.95M

60,946,157
60,946,157 60,946,157

BELLS

Bellscoin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.67M $ 34.58K 24 tunnise kauplemismahuga. BELLS ringlev varu on 60.95M, mille koguvaru on 60946157. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bellscoin (BELLS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bellscoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00099-0.55%
30 päeva$ -0.035-16.67%
60 päeva$ +0.006+3.55%
90 päeva$ -0.122-41.08%
Bellscoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BELLS muutuse $ -0.00099 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bellscoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.035 (-16.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bellscoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BELLS $ +0.006 (+3.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bellscoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.122 (-41.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bellscoin (BELLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bellscoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Bellscoin (BELLS)

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

Bellscoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bellscoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BELLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bellscoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bellscoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bellscoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bellscoin (BELLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bellscoin (BELLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bellscoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bellscoin hinna ennustust kohe!

Bellscoin (BELLS) tokenoomika

Bellscoin (BELLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BELLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bellscoin (BELLS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bellscoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bellscoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BELLS kohalike valuutade suhtes

1 Bellscoin(BELLS)/VND
4,605.125
1 Bellscoin(BELLS)/AUD
A$0.266
1 Bellscoin(BELLS)/GBP
0.12775
1 Bellscoin(BELLS)/EUR
0.14875
1 Bellscoin(BELLS)/USD
$0.175
1 Bellscoin(BELLS)/MYR
RM0.73675
1 Bellscoin(BELLS)/TRY
7.13825
1 Bellscoin(BELLS)/JPY
¥25.725
1 Bellscoin(BELLS)/ARS
ARS$226.97675
1 Bellscoin(BELLS)/RUB
13.94925
1 Bellscoin(BELLS)/INR
15.31425
1 Bellscoin(BELLS)/IDR
Rp2,822.58025
1 Bellscoin(BELLS)/KRW
243.054
1 Bellscoin(BELLS)/PHP
9.89625
1 Bellscoin(BELLS)/EGP
￡E.8.4455
1 Bellscoin(BELLS)/BRL
R$0.945
1 Bellscoin(BELLS)/CAD
C$0.2415
1 Bellscoin(BELLS)/BDT
21.252
1 Bellscoin(BELLS)/NGN
268.4045
1 Bellscoin(BELLS)/UAH
7.21175
1 Bellscoin(BELLS)/VES
Bs23.625
1 Bellscoin(BELLS)/CLP
$168.7
1 Bellscoin(BELLS)/PKR
Rs49.574
1 Bellscoin(BELLS)/KZT
94.74675
1 Bellscoin(BELLS)/THB
฿5.6525
1 Bellscoin(BELLS)/TWD
NT$5.25525
1 Bellscoin(BELLS)/AED
د.إ0.64225
1 Bellscoin(BELLS)/CHF
Fr0.14
1 Bellscoin(BELLS)/HKD
HK$1.3685
1 Bellscoin(BELLS)/AMD
֏66.8955
1 Bellscoin(BELLS)/MAD
.د.م1.57325
1 Bellscoin(BELLS)/MXN
$3.30225
1 Bellscoin(BELLS)/PLN
0.637
1 Bellscoin(BELLS)/RON
лв0.756
1 Bellscoin(BELLS)/SEK
kr1.67125
1 Bellscoin(BELLS)/BGN
лв0.29225
1 Bellscoin(BELLS)/HUF
Ft59.08
1 Bellscoin(BELLS)/CZK
3.6575
1 Bellscoin(BELLS)/KWD
د.ك0.053375
1 Bellscoin(BELLS)/ILS
0.58975
1 Bellscoin(BELLS)/NOK
kr1.78325
1 Bellscoin(BELLS)/NZD
$0.294

Bellscoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bellscoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bellscoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bellscoin kohta

Kui palju on Bellscoin (BELLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BELLS hind USD on 0.175 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BELLS/USD hind?
Praegune hind BELLS/USD on $ 0.175. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bellscoin turukapitalisatsioon?
BELLS turukapitalisatsioon on $ 10.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BELLS ringlev varu?
BELLS ringlev varu on 60.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BELLS (ATH) hind?
BELLS saavutab ATH hinna summas 1.887809227909312 USD.
Mis oli kõigi aegade BELLS madalaim (ATL) hind?
BELLS nägi ATL hinda summas 0.14119229337033853 USD.
Milline on BELLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BELLS kauplemismaht on $ 34.58K USD.
Kas BELLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BELLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BELLS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

