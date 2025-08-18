Bellscoin (BELLS) reaalajas hind on $ 0.175. Viimase 24 tunni jooksul BELLS kaubeldud madalaim $ 0.17 ja kõrgeim $ 0.185 näitab aktiivset turu volatiivsust. BELLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.887809227909312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14119229337033853.
Lüliajalise tootluse osas on BELLS muutunud -1.69% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel -7.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bellscoin (BELLS) – turuteave
No.1108
$ 10.67M
$ 34.58K
$ 10.67M
60.95M
60,946,157
BELLS
Bellscoin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.67M$ 34.58K 24 tunnise kauplemismahuga. BELLS ringlev varu on 60.95M, mille koguvaru on 60946157. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bellscoin (BELLS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bellscoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00099
-0.55%
30 päeva
$ -0.035
-16.67%
60 päeva
$ +0.006
+3.55%
90 päeva
$ -0.122
-41.08%
Bellscoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BELLS muutuse $ -0.00099 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bellscoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.035 (-16.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bellscoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BELLS $ +0.006 (+3.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bellscoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.122 (-41.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bellscoin (BELLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.
Bellscoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bellscoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BELLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bellscoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bellscoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bellscoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bellscoin (BELLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bellscoin (BELLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bellscoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bellscoin (BELLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BELLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bellscoin (BELLS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bellscoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bellscoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.