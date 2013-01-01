Bellscoin (BELLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bellscoin (BELLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bellscoin (BELLS) teave Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful. Ametlik veebisait: https://bellscoin.com/ Valge raamat: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 Plokiahela Explorer: https://nintondo.io/explorer Ostke BELLS kohe!

Bellscoin (BELLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bellscoin (BELLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Koguvaru: $ 60.95M $ 60.95M $ 60.95M Ringlev varu: $ 60.95M $ 60.95M $ 60.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 Praegune hind: $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 Lisateave Bellscoin (BELLS) hinna kohta

Bellscoin (BELLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bellscoin (BELLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BELLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BELLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BELLS tokeni tokenoomikat, avastage BELLS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BELLS Kas olete huvitatud Bellscoin (BELLS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BELLS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BELLS MEXC-ist osta!

Bellscoin (BELLS) hinna ajalugu BELLS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BELLS hinna ajalugu kohe!

BELLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BELLS võiks suunduda? Meie BELLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BELLS tokeni hinna ennustust kohe!

