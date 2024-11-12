BELLS

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

NimiBELLS

KohtNo.1142

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.11%

Ringlev varu61,000,615

Maksimaalne varu0

Koguvaru61,000,615

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.887809227909312,2024-11-12

Madalaim hind0.14119229337033853,2025-03-11

Avalik plokiahelBELLS

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...