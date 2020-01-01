BitDCA (BDCA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitDCA (BDCA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitDCA (BDCA) teave BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Ametlik veebisait: https://www.bitdca.com Valge raamat: https://gitbook.bitdca.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Ostke BDCA kohe!

BitDCA (BDCA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitDCA (BDCA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.81M $ 69.81M $ 69.81M Koguvaru: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Ringlev varu: $ 75.15M $ 75.15M $ 75.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.54M $ 132.54M $ 132.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0668 $ 1.0668 $ 1.0668 Kõigi aegade madalaim: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Praegune hind: $ 0.929 $ 0.929 $ 0.929 Lisateave BitDCA (BDCA) hinna kohta

BitDCA (BDCA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitDCA (BDCA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BDCA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BDCA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BDCA tokeni tokenoomikat, avastage BDCA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BDCA Kas olete huvitatud BitDCA (BDCA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BDCA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BDCA MEXC-ist osta!

BitDCA (BDCA) hinna ajalugu BDCA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BDCA hinna ajalugu kohe!

BDCA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BDCA võiks suunduda? Meie BDCA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BDCA tokeni hinna ennustust kohe!

