BitDCA (BDCA) reaalajas hind on $ 0.9258. Viimase 24 tunni jooksul BDCA kaubeldud madalaim $ 0.9214 ja kõrgeim $ 0.9499 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0670312413026701 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.075.
Lüliajalise tootluse osas on BDCA muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -2.03% 24 tunni vältel -0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BitDCA (BDCA) – turuteave
No.473
$ 69.51M
$ 444.04K
$ 132.08M
75.08M
142,665,333
142,665,333
52.62%
BSC
BitDCA praegune turukapitalisatsioon on $ 69.51M$ 444.04K 24 tunnise kauplemismahuga. BDCA ringlev varu on 75.08M, mille koguvaru on 142665333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 132.08M.
BitDCA (BDCA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BitDCA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.019183
-2.03%
30 päeva
$ +0.0003
+0.03%
60 päeva
$ -0.0379
-3.94%
90 päeva
$ +0.0664
+7.72%
BitDCA Hinnamuutus täna
Täna registreeris BDCA muutuse $ -0.019183 (-2.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BitDCA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003 (+0.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BitDCA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDCA $ -0.0379 (-3.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BitDCA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0664 (+7.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BitDCA (BDCA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.
BitDCA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BitDCA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BDCA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BitDCA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BitDCA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BitDCA hinna ennustus (USD)
Kui palju on BitDCA (BDCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitDCA (BDCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitDCA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BitDCA (BDCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BitDCA (BDCA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BitDCA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BitDCA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.