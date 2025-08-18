Rohkem infot BDCA

BitDCA (BDCA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:38:10 (UTC+8)

BitDCA (BDCA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9214
$ 0.9214$ 0.9214
24 h madal
$ 0.9499
$ 0.9499$ 0.9499
24 h kõrge

$ 0.9214
$ 0.9214$ 0.9214

$ 0.9499
$ 0.9499$ 0.9499

$ 1.0670312413026701
$ 1.0670312413026701$ 1.0670312413026701

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

+0.28%

-2.03%

-0.42%

-0.42%

BitDCA (BDCA) reaalajas hind on $ 0.9258. Viimase 24 tunni jooksul BDCA kaubeldud madalaim $ 0.9214 ja kõrgeim $ 0.9499 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0670312413026701 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.075.

Lüliajalise tootluse osas on BDCA muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -2.03% 24 tunni vältel -0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitDCA (BDCA) – turuteave

No.473

$ 69.51M
$ 69.51M$ 69.51M

$ 444.04K
$ 444.04K$ 444.04K

$ 132.08M
$ 132.08M$ 132.08M

75.08M
75.08M 75.08M

142,665,333
142,665,333 142,665,333

142,665,333
142,665,333 142,665,333

52.62%

BSC

BitDCA praegune turukapitalisatsioon on $ 69.51M $ 444.04K 24 tunnise kauplemismahuga. BDCA ringlev varu on 75.08M, mille koguvaru on 142665333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 132.08M.

BitDCA (BDCA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BitDCA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.019183-2.03%
30 päeva$ +0.0003+0.03%
60 päeva$ -0.0379-3.94%
90 päeva$ +0.0664+7.72%
BitDCA Hinnamuutus täna

Täna registreeris BDCA muutuse $ -0.019183 (-2.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BitDCA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003 (+0.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BitDCA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDCA $ -0.0379 (-3.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BitDCA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0664 (+7.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BitDCA (BDCA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BitDCA hinnaajaloo lehte.

Mis on BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BitDCA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BDCA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BitDCA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BitDCA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BitDCA hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitDCA (BDCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitDCA (BDCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitDCA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitDCA hinna ennustust kohe!

BitDCA (BDCA) tokenoomika

BitDCA (BDCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BitDCA (BDCA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BitDCA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BitDCA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BDCA kohalike valuutade suhtes

1 BitDCA(BDCA)/VND
24,362.427
1 BitDCA(BDCA)/AUD
A$1.416474
1 BitDCA(BDCA)/GBP
0.675834
1 BitDCA(BDCA)/EUR
0.78693
1 BitDCA(BDCA)/USD
$0.9258
1 BitDCA(BDCA)/MYR
RM3.897618
1 BitDCA(BDCA)/TRY
37.81893
1 BitDCA(BDCA)/JPY
¥136.0926
1 BitDCA(BDCA)/ARS
ARS$1,199.216514
1 BitDCA(BDCA)/RUB
73.730712
1 BitDCA(BDCA)/INR
81.016758
1 BitDCA(BDCA)/IDR
Rp14,932.255974
1 BitDCA(BDCA)/KRW
1,285.825104
1 BitDCA(BDCA)/PHP
52.35399
1 BitDCA(BDCA)/EGP
￡E.44.632818
1 BitDCA(BDCA)/BRL
R$4.99932
1 BitDCA(BDCA)/CAD
C$1.277604
1 BitDCA(BDCA)/BDT
112.429152
1 BitDCA(BDCA)/NGN
1,419.936492
1 BitDCA(BDCA)/UAH
38.152218
1 BitDCA(BDCA)/VES
Bs124.983
1 BitDCA(BDCA)/CLP
$892.4712
1 BitDCA(BDCA)/PKR
Rs262.260624
1 BitDCA(BDCA)/KZT
501.237378
1 BitDCA(BDCA)/THB
฿29.958888
1 BitDCA(BDCA)/TWD
NT$27.801774
1 BitDCA(BDCA)/AED
د.إ3.397686
1 BitDCA(BDCA)/CHF
Fr0.74064
1 BitDCA(BDCA)/HKD
HK$7.239756
1 BitDCA(BDCA)/AMD
֏353.896308
1 BitDCA(BDCA)/MAD
.د.م8.322942
1 BitDCA(BDCA)/MXN
$17.340234
1 BitDCA(BDCA)/PLN
3.360654
1 BitDCA(BDCA)/RON
лв3.999456
1 BitDCA(BDCA)/SEK
kr8.832132
1 BitDCA(BDCA)/BGN
лв1.546086
1 BitDCA(BDCA)/HUF
Ft312.346404
1 BitDCA(BDCA)/CZK
19.358478
1 BitDCA(BDCA)/KWD
د.ك0.282369
1 BitDCA(BDCA)/ILS
3.119946
1 BitDCA(BDCA)/NOK
kr9.406128
1 BitDCA(BDCA)/NZD
$1.555344

BitDCA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BitDCA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BitDCA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitDCA kohta

Kui palju on BitDCA (BDCA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BDCA hind USD on 0.9258 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BDCA/USD hind?
Praegune hind BDCA/USD on $ 0.9258. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitDCA turukapitalisatsioon?
BDCA turukapitalisatsioon on $ 69.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BDCA ringlev varu?
BDCA ringlev varu on 75.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDCA (ATH) hind?
BDCA saavutab ATH hinna summas 1.0670312413026701 USD.
Mis oli kõigi aegade BDCA madalaim (ATL) hind?
BDCA nägi ATL hinda summas 0.075 USD.
Milline on BDCA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BDCA kauplemismaht on $ 444.04K USD.
Kas BDCA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BDCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDCA hinna ennustust.
BitDCA (BDCA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

