OKZOO (AIOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OKZOO (AIOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OKZOO (AIOT) teave OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Ametlik veebisait: https://okzoo.app/ Valge raamat: https://okzoo.app/en/docs Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Ostke AIOT kohe!

OKZOO (AIOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OKZOO (AIOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 133.26M $ 133.26M $ 133.26M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 Praegune hind: $ 1.61494 $ 1.61494 $ 1.61494 Lisateave OKZOO (AIOT) hinna kohta

OKZOO (AIOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OKZOO (AIOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIOT tokeni tokenoomikat, avastage AIOT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIOT Kas olete huvitatud OKZOO (AIOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AIOT MEXC-ist osta!

OKZOO (AIOT) hinna ajalugu AIOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIOT hinna ajalugu kohe!

AIOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIOT võiks suunduda? Meie AIOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIOT tokeni hinna ennustust kohe!

