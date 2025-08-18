Based Labs (BASEDAI) reaalajas hind on $ 0.3281. Viimase 24 tunni jooksul BASEDAI kaubeldud madalaim $ 0.3083 ja kõrgeim $ 0.35 näitab aktiivset turu volatiivsust. BASEDAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.751129650865769 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24456926465930381.
Lüliajalise tootluse osas on BASEDAI muutunud -2.47% viimase tunni jooksul, +5.53% 24 tunni vältel +12.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Based Labs (BASEDAI) – turuteave
No.1114
$ 11.35M
$ 7.63K
$ 11.70M
34.60M
35,669,420
35,669,420
97.00%
ETH
Based Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 11.35M$ 7.63K 24 tunnise kauplemismahuga. BASEDAI ringlev varu on 34.60M, mille koguvaru on 35669420. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.70M.
Based Labs (BASEDAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Based Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.017193
+5.53%
30 päeva
$ -0.1129
-25.61%
60 päeva
$ +0.0194
+6.28%
90 päeva
$ -0.1758
-34.89%
Based Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris BASEDAI muutuse $ +0.017193 (+5.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Based Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1129 (-25.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Based Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BASEDAI $ +0.0194 (+6.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Based Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1758 (-34.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.
Based Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Based Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BASEDAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Based Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Based Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Based Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Based Labs (BASEDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Labs (BASEDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Based Labs (BASEDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASEDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Based Labs (BASEDAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Based Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Based Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.