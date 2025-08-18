Mis on Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs (BASEDAI) tokenoomika

Based Labs (BASEDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASEDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Based Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Based Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Milline on Based Labs turukapitalisatsioon? BASEDAI turukapitalisatsioon on $ 11.35M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BASEDAI ringlev varu? BASEDAI ringlev varu on 34.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASEDAI (ATH) hind? BASEDAI saavutab ATH hinna summas 10.751129650865769 USD . Mis oli kõigi aegade BASEDAI madalaim (ATL) hind? BASEDAI nägi ATL hinda summas 0.24456926465930381 USD . Milline on BASEDAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BASEDAI kauplemismaht on $ 7.63K USD .

Based Labs (BASEDAI) Olulised valdkonna uudised

