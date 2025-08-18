Rohkem infot BASEDAI

Based Labs logo

Based Labs hind(BASEDAI)

1 BASEDAI/USD reaalajas hind:

$0.3281
+5.53%1D
USD
Based Labs (BASEDAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:48 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3083
24 h madal
$ 0.35
24 h kõrge

$ 0.3083
$ 0.35
$ 10.751129650865769
$ 0.24456926465930381
-2.47%

+5.53%

+12.01%

+12.01%

Based Labs (BASEDAI) reaalajas hind on $ 0.3281. Viimase 24 tunni jooksul BASEDAI kaubeldud madalaim $ 0.3083 ja kõrgeim $ 0.35 näitab aktiivset turu volatiivsust. BASEDAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.751129650865769 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24456926465930381.

Lüliajalise tootluse osas on BASEDAI muutunud -2.47% viimase tunni jooksul, +5.53% 24 tunni vältel +12.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Based Labs (BASEDAI) – turuteave

No.1114

$ 11.35M
$ 7.63K
$ 11.70M
34.60M
35,669,420
35,669,420
97.00%

ETH

Based Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 11.35M $ 7.63K 24 tunnise kauplemismahuga. BASEDAI ringlev varu on 34.60M, mille koguvaru on 35669420. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.70M.

Based Labs (BASEDAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Based Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.017193+5.53%
30 päeva$ -0.1129-25.61%
60 päeva$ +0.0194+6.28%
90 päeva$ -0.1758-34.89%
Based Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris BASEDAI muutuse $ +0.017193 (+5.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Based Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1129 (-25.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Based Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BASEDAI $ +0.0194 (+6.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Based Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1758 (-34.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Based Labs (BASEDAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Based Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Based Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BASEDAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Based Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Based Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Based Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Based Labs (BASEDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Labs (BASEDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Based Labs hinna ennustust kohe!

Based Labs (BASEDAI) tokenoomika

Based Labs (BASEDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASEDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Based Labs (BASEDAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Based Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Based Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BASEDAI kohalike valuutade suhtes

1 Based Labs(BASEDAI)/VND
8,633.9515
1 Based Labs(BASEDAI)/AUD
A$0.498712
1 Based Labs(BASEDAI)/GBP
0.239513
1 Based Labs(BASEDAI)/EUR
0.278885
1 Based Labs(BASEDAI)/USD
$0.3281
1 Based Labs(BASEDAI)/MYR
RM1.381301
1 Based Labs(BASEDAI)/TRY
13.383199
1 Based Labs(BASEDAI)/JPY
¥48.2307
1 Based Labs(BASEDAI)/ARS
ARS$425.548981
1 Based Labs(BASEDAI)/RUB
26.172537
1 Based Labs(BASEDAI)/INR
28.712031
1 Based Labs(BASEDAI)/IDR
Rp5,291.934743
1 Based Labs(BASEDAI)/KRW
455.691528
1 Based Labs(BASEDAI)/PHP
18.554055
1 Based Labs(BASEDAI)/EGP
￡E.15.843949
1 Based Labs(BASEDAI)/BRL
R$1.77174
1 Based Labs(BASEDAI)/CAD
C$0.452778
1 Based Labs(BASEDAI)/BDT
39.844464
1 Based Labs(BASEDAI)/NGN
503.220094
1 Based Labs(BASEDAI)/UAH
13.521001
1 Based Labs(BASEDAI)/VES
Bs44.2935
1 Based Labs(BASEDAI)/CLP
$316.2884
1 Based Labs(BASEDAI)/PKR
Rs92.944168
1 Based Labs(BASEDAI)/KZT
177.636621
1 Based Labs(BASEDAI)/THB
฿10.633721
1 Based Labs(BASEDAI)/TWD
NT$9.852843
1 Based Labs(BASEDAI)/AED
د.إ1.204127
1 Based Labs(BASEDAI)/CHF
Fr0.26248
1 Based Labs(BASEDAI)/HKD
HK$2.565742
1 Based Labs(BASEDAI)/AMD
֏125.419506
1 Based Labs(BASEDAI)/MAD
.د.م2.949619
1 Based Labs(BASEDAI)/MXN
$6.145313
1 Based Labs(BASEDAI)/PLN
1.194284
1 Based Labs(BASEDAI)/RON
лв1.417392
1 Based Labs(BASEDAI)/SEK
kr3.130074
1 Based Labs(BASEDAI)/BGN
лв0.547927
1 Based Labs(BASEDAI)/HUF
Ft110.881395
1 Based Labs(BASEDAI)/CZK
6.870414
1 Based Labs(BASEDAI)/KWD
د.ك0.1000705
1 Based Labs(BASEDAI)/ILS
1.105697
1 Based Labs(BASEDAI)/NOK
kr3.336777
1 Based Labs(BASEDAI)/NZD
$0.551208

Based Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Based Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Based Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based Labs kohta

Kui palju on Based Labs (BASEDAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BASEDAI hind USD on 0.3281 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BASEDAI/USD hind?
Praegune hind BASEDAI/USD on $ 0.3281. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Based Labs turukapitalisatsioon?
BASEDAI turukapitalisatsioon on $ 11.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BASEDAI ringlev varu?
BASEDAI ringlev varu on 34.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASEDAI (ATH) hind?
BASEDAI saavutab ATH hinna summas 10.751129650865769 USD.
Mis oli kõigi aegade BASEDAI madalaim (ATL) hind?
BASEDAI nägi ATL hinda summas 0.24456926465930381 USD.
Milline on BASEDAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BASEDAI kauplemismaht on $ 7.63K USD.
Kas BASEDAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BASEDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASEDAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

