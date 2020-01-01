Based Labs (BASEDAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Based Labs (BASEDAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Based Labs (BASEDAI) teave BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Ametlik veebisait: getbased.ai Valge raamat: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Ostke BASEDAI kohe!

Based Labs (BASEDAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Based Labs (BASEDAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M Koguvaru: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Ringlev varu: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 Praegune hind: $ 0.2828 $ 0.2828 $ 0.2828 Lisateave Based Labs (BASEDAI) hinna kohta

Based Labs (BASEDAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Based Labs (BASEDAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BASEDAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BASEDAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BASEDAI tokeni tokenoomikat, avastage BASEDAI tokeni reaalajas hinda!

