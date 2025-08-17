Bakery (BAKE) reaalajas hind on $ 0.08859. Viimase 24 tunni jooksul BAKE kaubeldud madalaim $ 0.08597 ja kõrgeim $ 0.0889 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.47949809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00756707.
Lüliajalise tootluse osas on BAKE muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, +2.34% 24 tunni vältel -0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bakery (BAKE) – turuteave
No.815
$ 25.67M
$ 25.67M$ 25.67M
$ 333.29K
$ 333.29K$ 333.29K
$ 25.67M
$ 25.67M$ 25.67M
289.77M
289.77M 289.77M
289,770,497.6233005
289,770,497.6233005 289,770,497.6233005
BSC
Bakery praegune turukapitalisatsioon on $ 25.67M$ 333.29K 24 tunnise kauplemismahuga. BAKE ringlev varu on 289.77M, mille koguvaru on 289770497.6233005. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bakery (BAKE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bakery tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0020256
+2.34%
30 päeva
$ -0.00569
-6.04%
60 päeva
$ -0.01151
-11.50%
90 päeva
$ -0.03801
-30.03%
Bakery Hinnamuutus täna
Täna registreeris BAKE muutuse $ +0.0020256 (+2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bakery 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00569 (-6.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bakery 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAKE $ -0.01151 (-11.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bakery 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03801 (-30.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bakery (BAKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.
Bakery on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bakery investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BAKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bakery kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bakery ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bakery hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bakery (BAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bakery (BAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bakery nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bakery (BAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bakery (BAKE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bakery osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bakery osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.