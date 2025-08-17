Rohkem infot BAKE

BAKE Hinnainfo

BAKE Ametlik veebisait

BAKE Tokenoomika

BAKE Hinnaprognoos

BAKE Ajalugu

BAKE – ostujuhend

BAKE-usaldusraha valuutakonverter

BAKE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bakery logo

Bakery hind(BAKE)

1 BAKE/USD reaalajas hind:

$0.08859
$0.08859$0.08859
+2.34%1D
USD
Bakery (BAKE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:54:56 (UTC+8)

Bakery (BAKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08597
$ 0.08597$ 0.08597
24 h madal
$ 0.0889
$ 0.0889$ 0.0889
24 h kõrge

$ 0.08597
$ 0.08597$ 0.08597

$ 0.0889
$ 0.0889$ 0.0889

$ 8.47949809
$ 8.47949809$ 8.47949809

$ 0.00756707
$ 0.00756707$ 0.00756707

+0.80%

+2.34%

-0.24%

-0.24%

Bakery (BAKE) reaalajas hind on $ 0.08859. Viimase 24 tunni jooksul BAKE kaubeldud madalaim $ 0.08597 ja kõrgeim $ 0.0889 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.47949809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00756707.

Lüliajalise tootluse osas on BAKE muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, +2.34% 24 tunni vältel -0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bakery (BAKE) – turuteave

No.815

$ 25.67M
$ 25.67M$ 25.67M

$ 333.29K
$ 333.29K$ 333.29K

$ 25.67M
$ 25.67M$ 25.67M

289.77M
289.77M 289.77M

289,770,497.6233005
289,770,497.6233005 289,770,497.6233005

BSC

Bakery praegune turukapitalisatsioon on $ 25.67M $ 333.29K 24 tunnise kauplemismahuga. BAKE ringlev varu on 289.77M, mille koguvaru on 289770497.6233005. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bakery (BAKE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bakery tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0020256+2.34%
30 päeva$ -0.00569-6.04%
60 päeva$ -0.01151-11.50%
90 päeva$ -0.03801-30.03%
Bakery Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAKE muutuse $ +0.0020256 (+2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bakery 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00569 (-6.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bakery 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAKE $ -0.01151 (-11.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bakery 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03801 (-30.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bakery (BAKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bakery hinnaajaloo lehte.

Mis on Bakery (BAKE)

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Bakery on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bakery investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bakery kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bakery ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bakery hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bakery (BAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bakery (BAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bakery nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bakery hinna ennustust kohe!

Bakery (BAKE) tokenoomika

Bakery (BAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bakery (BAKE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bakery osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bakery osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAKE kohalike valuutade suhtes

1 Bakery(BAKE)/VND
2,331.24585
1 Bakery(BAKE)/AUD
A$0.1346568
1 Bakery(BAKE)/GBP
0.0646707
1 Bakery(BAKE)/EUR
0.0753015
1 Bakery(BAKE)/USD
$0.08859
1 Bakery(BAKE)/MYR
RM0.3729639
1 Bakery(BAKE)/TRY
3.6135861
1 Bakery(BAKE)/JPY
¥13.02273
1 Bakery(BAKE)/ARS
ARS$114.9021159
1 Bakery(BAKE)/RUB
7.0615089
1 Bakery(BAKE)/INR
7.7525109
1 Bakery(BAKE)/IDR
Rp1,428.8707677
1 Bakery(BAKE)/KRW
123.0408792
1 Bakery(BAKE)/PHP
5.0097645
1 Bakery(BAKE)/EGP
￡E.4.2753534
1 Bakery(BAKE)/BRL
R$0.478386
1 Bakery(BAKE)/CAD
C$0.1222542
1 Bakery(BAKE)/BDT
10.7583696
1 Bakery(BAKE)/NGN
135.8740266
1 Bakery(BAKE)/UAH
3.6507939
1 Bakery(BAKE)/VES
Bs11.95965
1 Bakery(BAKE)/CLP
$85.40076
1 Bakery(BAKE)/PKR
Rs25.0957752
1 Bakery(BAKE)/KZT
47.9635119
1 Bakery(BAKE)/THB
฿2.861457
1 Bakery(BAKE)/TWD
NT$2.6603577
1 Bakery(BAKE)/AED
د.إ0.3251253
1 Bakery(BAKE)/CHF
Fr0.070872
1 Bakery(BAKE)/HKD
HK$0.6927738
1 Bakery(BAKE)/AMD
֏33.8644134
1 Bakery(BAKE)/MAD
.د.م0.7964241
1 Bakery(BAKE)/MXN
$1.6716933
1 Bakery(BAKE)/PLN
0.3224676
1 Bakery(BAKE)/RON
лв0.3827088
1 Bakery(BAKE)/SEK
kr0.8460345
1 Bakery(BAKE)/BGN
лв0.1479453
1 Bakery(BAKE)/HUF
Ft29.907984
1 Bakery(BAKE)/CZK
1.851531
1 Bakery(BAKE)/KWD
د.ك0.02701995
1 Bakery(BAKE)/ILS
0.2985483
1 Bakery(BAKE)/NOK
kr0.9027321
1 Bakery(BAKE)/NZD
$0.1488312

Bakery ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bakery võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Bakery ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bakery kohta

Kui palju on Bakery (BAKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAKE hind USD on 0.08859 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAKE/USD hind?
Praegune hind BAKE/USD on $ 0.08859. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bakery turukapitalisatsioon?
BAKE turukapitalisatsioon on $ 25.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAKE ringlev varu?
BAKE ringlev varu on 289.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAKE (ATH) hind?
BAKE saavutab ATH hinna summas 8.47949809 USD.
Mis oli kõigi aegade BAKE madalaim (ATL) hind?
BAKE nägi ATL hinda summas 0.00756707 USD.
Milline on BAKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAKE kauplemismaht on $ 333.29K USD.
Kas BAKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAKE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:54:56 (UTC+8)

Bakery (BAKE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BAKE/USD kalkulaator

Summa

BAKE
BAKE
USD
USD

1 BAKE = 0.08859 USD

Kauplemine: BAKE

BAKEUSDT
$0.08859
$0.08859$0.08859
+2.35%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu