Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Bakeryswap is available on MEXC



- Kontrollida BAKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bakery kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bakery ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kui palju on Bakery (BAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bakery (BAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bakery nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Bakery (BAKE) tokenoomika

Bakery (BAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bakery (BAKE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bakery osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bakery osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Bakery ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bakery võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Bakery (BAKE) market cap is $25.67M USD. The circulating supply is 289.77M. The all-time high (ATH) price was 8.47949809 USD. The all-time low (ATL) price was 0.00756707 USD. The 24-hour trading volume is $333.29K USD.

