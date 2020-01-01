Bakery (BAKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bakery (BAKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bakery (BAKE) teave Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Ametlik veebisait: https://www.bakeryswap.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Ostke BAKE kohe!

Bakery (BAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bakery (BAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.14M $ 23.14M $ 23.14M Koguvaru: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M Ringlev varu: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.14M $ 23.14M $ 23.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 Praegune hind: $ 0.07986 $ 0.07986 $ 0.07986 Lisateave Bakery (BAKE) hinna kohta

Bakery (BAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bakery (BAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAKE tokeni tokenoomikat, avastage BAKE tokeni reaalajas hinda!

Bakery (BAKE) hinna ajalugu BAKE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BAKE hinna ajalugu kohe!

BAKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAKE võiks suunduda? Meie BAKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAKE tokeni hinna ennustust kohe!

