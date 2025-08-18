Mis on BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BadgerDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida BADGER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse BadgerDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BadgerDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BadgerDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BadgerDAO (BADGER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BadgerDAO (BADGER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BadgerDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BadgerDAO hinna ennustust kohe!

BadgerDAO (BADGER) tokenoomika

BadgerDAO (BADGER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BADGER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BadgerDAO (BADGER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BadgerDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BadgerDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BADGER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BadgerDAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BadgerDAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BadgerDAO kohta Kui palju on BadgerDAO (BADGER) tänapäeval väärt? Reaalajas BADGER hind USD on 1.023 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BADGER/USD hind? $ 1.023 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BADGER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BadgerDAO turukapitalisatsioon? BADGER turukapitalisatsioon on $ 20.54M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BADGER ringlev varu? BADGER ringlev varu on 20.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BADGER (ATH) hind? BADGER saavutab ATH hinna summas 89.50387575 USD . Mis oli kõigi aegade BADGER madalaim (ATL) hind? BADGER nägi ATL hinda summas 0.7534487788836807 USD . Milline on BADGER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BADGER kauplemismaht on $ 36.03K USD . Kas BADGER sel aastal kõrgemale ka suundub? BADGER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BADGER hinna ennustust

BadgerDAO (BADGER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.