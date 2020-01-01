BadgerDAO (BADGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BadgerDAO (BADGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BadgerDAO (BADGER) teave Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Ametlik veebisait: https://app.badger.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d Ostke BADGER kohe!

BadgerDAO (BADGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BadgerDAO (BADGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.37M $ 19.37M $ 19.37M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 20.07M $ 20.07M $ 20.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.27M $ 20.27M $ 20.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 89.83 $ 89.83 $ 89.83 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 Praegune hind: $ 0.9651 $ 0.9651 $ 0.9651 Lisateave BadgerDAO (BADGER) hinna kohta

BadgerDAO (BADGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BadgerDAO (BADGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BADGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BADGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BADGER tokeni tokenoomikat, avastage BADGER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BADGER Kas olete huvitatud BadgerDAO (BADGER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BADGER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BADGER MEXC-ist osta!

BadgerDAO (BADGER) hinna ajalugu BADGER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BADGER hinna ajalugu kohe!

BADGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BADGER võiks suunduda? Meie BADGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BADGER tokeni hinna ennustust kohe!

