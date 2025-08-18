Helium Network Token (HNT) reaalajas hind on $ 2.693. Viimase 24 tunni jooksul HNT kaubeldud madalaim $ 2.602 ja kõrgeim $ 2.787 näitab aktiivset turu volatiivsust. HNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 55.218178738443264 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.253390913127.
Lüliajalise tootluse osas on HNT muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -12.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Helium Network Token (HNT) – turuteave
No.123
$ 501.52M
$ 501.52M$ 501.52M
$ 559.62K
$ 559.62K$ 559.62K
$ 600.54M
$ 600.54M$ 600.54M
186.23M
186.23M 186.23M
223,000,000
223,000,000 223,000,000
186,232,597.55357817
186,232,597.55357817 186,232,597.55357817
83.51%
0.01%
SOL
Helium Network Token praegune turukapitalisatsioon on $ 501.52M$ 559.62K 24 tunnise kauplemismahuga. HNT ringlev varu on 186.23M, mille koguvaru on 186232597.55357817. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 600.54M.
Helium Network Token (HNT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Helium Network Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.04683
-1.71%
30 päeva
$ -0.977
-26.63%
60 päeva
$ +0.418
+18.37%
90 päeva
$ -1.253
-31.76%
Helium Network Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris HNT muutuse $ -0.04683 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Helium Network Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.977 (-26.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Helium Network Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HNT $ +0.418 (+18.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Helium Network Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.253 (-31.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Helium Network Token (HNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.
Helium Network Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Helium Network Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Helium Network Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Helium Network Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Helium Network Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Helium Network Token (HNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Helium Network Token (HNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Helium Network Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Helium Network Token (HNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Helium Network Token (HNT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Helium Network Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Helium Network Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.