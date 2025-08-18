Rohkem infot HNT

HNT Hinnainfo

HNT Valge raamat

HNT Ametlik veebisait

HNT Tokenoomika

HNT Hinnaprognoos

HNT Ajalugu

HNT – ostujuhend

HNT-usaldusraha valuutakonverter

HNT Hetketurg

HNT USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Helium Network Token logo

Helium Network Token hind(HNT)

1 HNT/USD reaalajas hind:

$2.692
$2.692$2.692
-1.71%1D
USD
Helium Network Token (HNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:57:52 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.602
$ 2.602$ 2.602
24 h madal
$ 2.787
$ 2.787$ 2.787
24 h kõrge

$ 2.602
$ 2.602$ 2.602

$ 2.787
$ 2.787$ 2.787

$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264$ 55.218178738443264

$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127

-0.04%

-1.71%

-12.60%

-12.60%

Helium Network Token (HNT) reaalajas hind on $ 2.693. Viimase 24 tunni jooksul HNT kaubeldud madalaim $ 2.602 ja kõrgeim $ 2.787 näitab aktiivset turu volatiivsust. HNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 55.218178738443264 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.253390913127.

Lüliajalise tootluse osas on HNT muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -12.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Helium Network Token (HNT) – turuteave

No.123

$ 501.52M
$ 501.52M$ 501.52M

$ 559.62K
$ 559.62K$ 559.62K

$ 600.54M
$ 600.54M$ 600.54M

186.23M
186.23M 186.23M

223,000,000
223,000,000 223,000,000

186,232,597.55357817
186,232,597.55357817 186,232,597.55357817

83.51%

0.01%

SOL

Helium Network Token praegune turukapitalisatsioon on $ 501.52M $ 559.62K 24 tunnise kauplemismahuga. HNT ringlev varu on 186.23M, mille koguvaru on 186232597.55357817. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 600.54M.

Helium Network Token (HNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Helium Network Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.04683-1.71%
30 päeva$ -0.977-26.63%
60 päeva$ +0.418+18.37%
90 päeva$ -1.253-31.76%
Helium Network Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris HNT muutuse $ -0.04683 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Helium Network Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.977 (-26.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Helium Network Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HNT $ +0.418 (+18.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Helium Network Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.253 (-31.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Helium Network Token (HNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Helium Network Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Helium Network Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Helium Network Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Helium Network Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Helium Network Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Helium Network Token (HNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Helium Network Token (HNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Helium Network Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Helium Network Token hinna ennustust kohe!

Helium Network Token (HNT) tokenoomika

Helium Network Token (HNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Helium Network Token (HNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Helium Network Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Helium Network Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HNT kohalike valuutade suhtes

1 Helium Network Token(HNT)/VND
70,866.295
1 Helium Network Token(HNT)/AUD
A$4.12029
1 Helium Network Token(HNT)/GBP
1.96589
1 Helium Network Token(HNT)/EUR
2.28905
1 Helium Network Token(HNT)/USD
$2.693
1 Helium Network Token(HNT)/MYR
RM11.33753
1 Helium Network Token(HNT)/TRY
110.00905
1 Helium Network Token(HNT)/JPY
¥395.871
1 Helium Network Token(HNT)/ARS
ARS$3,488.32369
1 Helium Network Token(HNT)/RUB
214.47052
1 Helium Network Token(HNT)/INR
235.66443
1 Helium Network Token(HNT)/IDR
Rp43,435.47779
1 Helium Network Token(HNT)/KRW
3,740.25384
1 Helium Network Token(HNT)/PHP
152.28915
1 Helium Network Token(HNT)/EGP
￡E.129.85646
1 Helium Network Token(HNT)/BRL
R$14.5422
1 Helium Network Token(HNT)/CAD
C$3.71634
1 Helium Network Token(HNT)/BDT
327.03792
1 Helium Network Token(HNT)/NGN
4,130.36182
1 Helium Network Token(HNT)/UAH
110.97853
1 Helium Network Token(HNT)/VES
Bs363.555
1 Helium Network Token(HNT)/CLP
$2,596.052
1 Helium Network Token(HNT)/PKR
Rs762.87304
1 Helium Network Token(HNT)/KZT
1,458.01713
1 Helium Network Token(HNT)/THB
฿87.14548
1 Helium Network Token(HNT)/TWD
NT$80.87079
1 Helium Network Token(HNT)/AED
د.إ9.88331
1 Helium Network Token(HNT)/CHF
Fr2.1544
1 Helium Network Token(HNT)/HKD
HK$21.05926
1 Helium Network Token(HNT)/AMD
֏1,029.42618
1 Helium Network Token(HNT)/MAD
.د.م24.21007
1 Helium Network Token(HNT)/MXN
$50.41296
1 Helium Network Token(HNT)/PLN
9.77559
1 Helium Network Token(HNT)/RON
лв11.63376
1 Helium Network Token(HNT)/SEK
kr25.66429
1 Helium Network Token(HNT)/BGN
лв4.49731
1 Helium Network Token(HNT)/HUF
Ft908.56434
1 Helium Network Token(HNT)/CZK
56.25677
1 Helium Network Token(HNT)/KWD
د.ك0.821365
1 Helium Network Token(HNT)/ILS
9.07541
1 Helium Network Token(HNT)/NOK
kr27.36088
1 Helium Network Token(HNT)/NZD
$4.52424

Helium Network Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Helium Network Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Helium Network Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Helium Network Token kohta

Kui palju on Helium Network Token (HNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HNT hind USD on 2.693 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HNT/USD hind?
Praegune hind HNT/USD on $ 2.693. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Helium Network Token turukapitalisatsioon?
HNT turukapitalisatsioon on $ 501.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HNT ringlev varu?
HNT ringlev varu on 186.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HNT (ATH) hind?
HNT saavutab ATH hinna summas 55.218178738443264 USD.
Mis oli kõigi aegade HNT madalaim (ATL) hind?
HNT nägi ATL hinda summas 0.253390913127 USD.
Milline on HNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HNT kauplemismaht on $ 559.62K USD.
Kas HNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:57:52 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HNT/USD kalkulaator

Summa

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 2.693 USD

Kauplemine: HNT

HNTUSDT
$2.692
$2.692$2.692
-1.64%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu