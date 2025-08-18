Rohkem infot AZERO

AZERO Hinnainfo

AZERO Valge raamat

AZERO Ametlik veebisait

AZERO Tokenoomika

AZERO Hinnaprognoos

AZERO Ajalugu

AZERO – ostujuhend

AZERO-usaldusraha valuutakonverter

AZERO Hetketurg

AZERO USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Aleph Zero logo

Aleph Zero hind(AZERO)

1 AZERO/USD reaalajas hind:

$0.02314
$0.02314$0.02314
+0.82%1D
USD
Aleph Zero (AZERO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:04 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02269
$ 0.02269$ 0.02269
24 h madal
$ 0.02359
$ 0.02359$ 0.02359
24 h kõrge

$ 0.02269
$ 0.02269$ 0.02269

$ 0.02359
$ 0.02359$ 0.02359

$ 3.0914521459781383
$ 3.0914521459781383$ 3.0914521459781383

$ 0.017382502005260283
$ 0.017382502005260283$ 0.017382502005260283

-1.20%

+0.82%

-3.47%

-3.47%

Aleph Zero (AZERO) reaalajas hind on $ 0.02315. Viimase 24 tunni jooksul AZERO kaubeldud madalaim $ 0.02269 ja kõrgeim $ 0.02359 näitab aktiivset turu volatiivsust. AZEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.0914521459781383 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017382502005260283.

Lüliajalise tootluse osas on AZERO muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, +0.82% 24 tunni vältel -3.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aleph Zero (AZERO) – turuteave

No.1344

$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M

$ 72.88K
$ 72.88K$ 72.88K

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

Aleph Zero praegune turukapitalisatsioon on $ 6.18M $ 72.88K 24 tunnise kauplemismahuga. AZERO ringlev varu on 266.78M, mille koguvaru on 336231180. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Aleph Zero (AZERO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aleph Zero tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001882+0.82%
30 päeva$ -0.00568-19.71%
60 päeva$ -0.01425-38.11%
90 päeva$ -0.07799-77.12%
Aleph Zero Hinnamuutus täna

Täna registreeris AZERO muutuse $ +0.0001882 (+0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aleph Zero 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00568 (-19.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aleph Zero 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AZERO $ -0.01425 (-38.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aleph Zero 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07799 (-77.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aleph Zero (AZERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aleph Zero hinnaajaloo lehte.

Mis on Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aleph Zero investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AZERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aleph Zero kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aleph Zero ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aleph Zero hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aleph Zero (AZERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aleph Zero (AZERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aleph Zero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aleph Zero hinna ennustust kohe!

Aleph Zero (AZERO) tokenoomika

Aleph Zero (AZERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AZERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aleph Zero (AZERO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aleph Zero osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aleph Zero osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AZERO kohalike valuutade suhtes

1 Aleph Zero(AZERO)/VND
609.19225
1 Aleph Zero(AZERO)/AUD
A$0.035188
1 Aleph Zero(AZERO)/GBP
0.0168995
1 Aleph Zero(AZERO)/EUR
0.0196775
1 Aleph Zero(AZERO)/USD
$0.02315
1 Aleph Zero(AZERO)/MYR
RM0.0974615
1 Aleph Zero(AZERO)/TRY
0.9442885
1 Aleph Zero(AZERO)/JPY
¥3.40305
1 Aleph Zero(AZERO)/ARS
ARS$30.0257815
1 Aleph Zero(AZERO)/RUB
1.8466755
1 Aleph Zero(AZERO)/INR
2.0258565
1 Aleph Zero(AZERO)/IDR
Rp373.3870445
1 Aleph Zero(AZERO)/KRW
32.152572
1 Aleph Zero(AZERO)/PHP
1.3091325
1 Aleph Zero(AZERO)/EGP
￡E.1.1179135
1 Aleph Zero(AZERO)/BRL
R$0.12501
1 Aleph Zero(AZERO)/CAD
C$0.031947
1 Aleph Zero(AZERO)/BDT
2.811336
1 Aleph Zero(AZERO)/NGN
35.506081
1 Aleph Zero(AZERO)/UAH
0.9540115
1 Aleph Zero(AZERO)/VES
Bs3.12525
1 Aleph Zero(AZERO)/CLP
$22.3166
1 Aleph Zero(AZERO)/PKR
Rs6.557932
1 Aleph Zero(AZERO)/KZT
12.5336415
1 Aleph Zero(AZERO)/THB
฿0.7502915
1 Aleph Zero(AZERO)/TWD
NT$0.6951945
1 Aleph Zero(AZERO)/AED
د.إ0.0849605
1 Aleph Zero(AZERO)/CHF
Fr0.01852
1 Aleph Zero(AZERO)/HKD
HK$0.181033
1 Aleph Zero(AZERO)/AMD
֏8.849319
1 Aleph Zero(AZERO)/MAD
.د.م0.2081185
1 Aleph Zero(AZERO)/MXN
$0.4335995
1 Aleph Zero(AZERO)/PLN
0.084266
1 Aleph Zero(AZERO)/RON
лв0.100008
1 Aleph Zero(AZERO)/SEK
kr0.220851
1 Aleph Zero(AZERO)/BGN
лв0.0386605
1 Aleph Zero(AZERO)/HUF
Ft7.8235425
1 Aleph Zero(AZERO)/CZK
0.484761
1 Aleph Zero(AZERO)/KWD
د.ك0.00706075
1 Aleph Zero(AZERO)/ILS
0.0780155
1 Aleph Zero(AZERO)/NOK
kr0.2354355
1 Aleph Zero(AZERO)/NZD
$0.038892

Aleph Zero ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aleph Zero võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aleph Zero ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aleph Zero kohta

Kui palju on Aleph Zero (AZERO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AZERO hind USD on 0.02315 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AZERO/USD hind?
Praegune hind AZERO/USD on $ 0.02315. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aleph Zero turukapitalisatsioon?
AZERO turukapitalisatsioon on $ 6.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AZERO ringlev varu?
AZERO ringlev varu on 266.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AZERO (ATH) hind?
AZERO saavutab ATH hinna summas 3.0914521459781383 USD.
Mis oli kõigi aegade AZERO madalaim (ATL) hind?
AZERO nägi ATL hinda summas 0.017382502005260283 USD.
Milline on AZERO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AZERO kauplemismaht on $ 72.88K USD.
Kas AZERO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AZERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AZERO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:04 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AZERO/USD kalkulaator

Summa

AZERO
AZERO
USD
USD

1 AZERO = 0.02315 USD

Kauplemine: AZERO

AZEROUSDT
$0.02314
$0.02314$0.02314
+0.87%
AZEROUSDC
$0.02317
$0.02317$0.02317
+0.95%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu