Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aleph Zero (AZERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aleph Zero (AZERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aleph Zero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Aleph Zero (AZERO) tokenoomika

Aleph Zero (AZERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AZERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aleph Zero ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aleph Zero võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Milline on praegune AZERO/USD hind? $ 0.02315 . Milline on Aleph Zero turukapitalisatsioon? AZERO turukapitalisatsioon on $ 6.18M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AZERO ringlev varu? AZERO ringlev varu on 266.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AZERO (ATH) hind? AZERO saavutab ATH hinna summas 3.0914521459781383 USD . Mis oli kõigi aegade AZERO madalaim (ATL) hind? AZERO nägi ATL hinda summas 0.017382502005260283 USD . Milline on AZERO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AZERO kauplemismaht on $ 72.88K USD .

