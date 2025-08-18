Aleph Zero (AZERO) reaalajas hind on $ 0.02315. Viimase 24 tunni jooksul AZERO kaubeldud madalaim $ 0.02269 ja kõrgeim $ 0.02359 näitab aktiivset turu volatiivsust. AZEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.0914521459781383 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017382502005260283.
Lüliajalise tootluse osas on AZERO muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, +0.82% 24 tunni vältel -3.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aleph Zero (AZERO) – turuteave
$ 6.18M
$ 72.88K
$ 7.78M
266.78M
336,231,180
Aleph Zero praegune turukapitalisatsioon on $ 6.18M$ 72.88K 24 tunnise kauplemismahuga. AZERO ringlev varu on 266.78M, mille koguvaru on 336231180. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Aleph Zero (AZERO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aleph Zero tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001882
+0.82%
30 päeva
$ -0.00568
-19.71%
60 päeva
$ -0.01425
-38.11%
90 päeva
$ -0.07799
-77.12%
Aleph Zero Hinnamuutus täna
Täna registreeris AZERO muutuse $ +0.0001882 (+0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aleph Zero 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00568 (-19.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aleph Zero 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AZERO $ -0.01425 (-38.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aleph Zero 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07799 (-77.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aleph Zero (AZERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.
Aleph Zero hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aleph Zero (AZERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aleph Zero (AZERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aleph Zero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aleph Zero (AZERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AZERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.