Aleph Zero (AZERO) teave Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Ametlik veebisait: https://www.alephzero.org Valge raamat: https://docs.alephzero.org/ Plokiahela Explorer: https://alephzero.subscan.io/ Ostke AZERO kohe!

Aleph Zero (AZERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aleph Zero (AZERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Koguvaru: $ 336.23M $ 336.23M $ 336.23M Ringlev varu: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 Kõigi aegade madalaim: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Praegune hind: $ 0.02153 $ 0.02153 $ 0.02153 Lisateave Aleph Zero (AZERO) hinna kohta

Aleph Zero (AZERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aleph Zero (AZERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AZERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AZERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AZERO tokeni tokenoomikat, avastage AZERO tokeni reaalajas hinda!

Aleph Zero (AZERO) hinna ajalugu AZERO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AZERO hinna ajalugu kohe!

AZERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AZERO võiks suunduda? Meie AZERO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AZERO tokeni hinna ennustust kohe!

