FORM (FORM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FORM (FORM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FORM (FORM) teave Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Ametlik veebisait: https://official.four.meme/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284 Ostke FORM kohe!

FORM (FORM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FORM (FORM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Koguvaru: $ 572.30M $ 572.30M $ 572.30M Ringlev varu: $ 381.87M $ 381.87M $ 381.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 Praegune hind: $ 3.5969 $ 3.5969 $ 3.5969 Lisateave FORM (FORM) hinna kohta

FORM (FORM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FORM (FORM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FORM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FORM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FORM tokeni tokenoomikat, avastage FORM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FORM Kas olete huvitatud FORM (FORM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FORM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FORM MEXC-ist osta!

FORM (FORM) hinna ajalugu FORM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FORM hinna ajalugu kohe!

FORM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FORM võiks suunduda? Meie FORM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FORM tokeni hinna ennustust kohe!

