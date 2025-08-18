AdvertisingTimeTrace (ATT) reaalajas hind on $ 0.3131. Viimase 24 tunni jooksul ATT kaubeldud madalaim $ 0.273 ja kõrgeim $ 0.33 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on ATT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel +8.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AdvertisingTimeTrace (ATT) – turuteave
$ 39.22M
$ 16.74K
$ 657.51M
125.28M
2,100,000,000
2024-10-26 00:00:00
$ 0.2
MATIC
AdvertisingTimeTrace praegune turukapitalisatsioon on $ 39.22M$ 16.74K 24 tunnise kauplemismahuga. ATT ringlev varu on 125.28M, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AdvertisingTimeTrace (ATT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AdvertisingTimeTrace tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000594
+0.19%
30 päeva
$ -0.0354
-10.16%
60 päeva
$ -0.0855
-21.46%
90 päeva
$ -0.215
-40.72%
AdvertisingTimeTrace Hinnamuutus täna
Täna registreeris ATT muutuse $ +0.000594 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AdvertisingTimeTrace 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0354 (-10.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AdvertisingTimeTrace 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATT $ -0.0855 (-21.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AdvertisingTimeTrace 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.215 (-40.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AdvertisingTimeTrace (ATT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.
