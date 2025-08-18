Mis on AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



AdvertisingTimeTrace hinna ennustus (USD)

Kui palju on AdvertisingTimeTrace (ATT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AdvertisingTimeTrace (ATT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AdvertisingTimeTrace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AdvertisingTimeTrace (ATT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AdvertisingTimeTrace osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AdvertisingTimeTrace osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ATT kohalike valuutade suhtes

AdvertisingTimeTrace ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AdvertisingTimeTrace võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

AdvertisingTimeTrace (ATT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

