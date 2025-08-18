Rohkem infot ATT

$0.3131
+0.19%1D
AdvertisingTimeTrace (ATT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:15:32 (UTC+8)

AdvertisingTimeTrace (ATT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.273
24 h madal
$ 0.33
24 h kõrge

$ 0.273
$ 0.33
--
--
0.00%

+0.19%

+8.79%

+8.79%

AdvertisingTimeTrace (ATT) reaalajas hind on $ 0.3131. Viimase 24 tunni jooksul ATT kaubeldud madalaim $ 0.273 ja kõrgeim $ 0.33 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on ATT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel +8.79% viimase 7 päeva jooksul.

AdvertisingTimeTrace (ATT) – turuteave

$ 39.22M
$ 16.74K
$ 657.51M
125.28M
2,100,000,000
2024-10-26 00:00:00

$ 0.2
AdvertisingTimeTrace praegune turukapitalisatsioon on $ 39.22M $ 16.74K 24 tunnise kauplemismahuga. ATT ringlev varu on 125.28M, mille koguvaru on 2100000000.

AdvertisingTimeTrace (ATT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AdvertisingTimeTrace tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000594+0.19%
30 päeva$ -0.0354-10.16%
60 päeva$ -0.0855-21.46%
90 päeva$ -0.215-40.72%
AdvertisingTimeTrace Hinnamuutus täna

Täna registreeris ATT muutuse $ +0.000594 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AdvertisingTimeTrace 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0354 (-10.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AdvertisingTimeTrace 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATT $ -0.0855 (-21.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AdvertisingTimeTrace 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.215 (-40.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AdvertisingTimeTrace (ATT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AdvertisingTimeTrace hinnaajaloo lehte.

Mis on AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AdvertisingTimeTrace investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ATT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AdvertisingTimeTrace kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AdvertisingTimeTrace ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AdvertisingTimeTrace hinna ennustus (USD)

Kui palju on AdvertisingTimeTrace (ATT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AdvertisingTimeTrace (ATT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AdvertisingTimeTrace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AdvertisingTimeTrace hinna ennustust kohe!

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AdvertisingTimeTrace (ATT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AdvertisingTimeTrace osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AdvertisingTimeTrace osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ATT kohalike valuutade suhtes

AdvertisingTimeTrace ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AdvertisingTimeTrace võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on AdvertisingTimeTrace (ATT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATT hind USD on 0.3131 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATT/USD hind?
Praegune hind ATT/USD on $ 0.3131. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AdvertisingTimeTrace turukapitalisatsioon?
ATT turukapitalisatsioon on $ 39.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATT ringlev varu?
ATT ringlev varu on 125.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATT (ATH) hind?
ATT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade ATT madalaim (ATL) hind?
ATT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on ATT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATT kauplemismaht on $ 16.74K USD.
Kas ATT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATT hinna ennustust.
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 ATT = 0.3131 USD

