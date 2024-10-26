AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AdvertisingTimeTrace (ATT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AdvertisingTimeTrace (ATT) teave Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Ametlik veebisait: https://www.attglobal.io/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Ostke ATT kohe!

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AdvertisingTimeTrace (ATT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.99M $ 35.99M $ 35.99M Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 603.33M $ 603.33M $ 603.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3 $ 3 $ 3 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.2873 $ 0.2873 $ 0.2873 Lisateave AdvertisingTimeTrace (ATT) hinna kohta

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATT tokeni tokenoomikat, avastage ATT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ATT Kas olete huvitatud AdvertisingTimeTrace (ATT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ATT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ATT MEXC-ist osta!

AdvertisingTimeTrace (ATT) hinna ajalugu ATT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ATT hinna ajalugu kohe!

ATT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATT võiks suunduda? Meie ATT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATT tokeni hinna ennustust kohe!

