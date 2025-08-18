Archway (ARCH) reaalajas hind on $ 0.00585. Viimase 24 tunni jooksul ARCH kaubeldud madalaim $ 0.00582 ja kõrgeim $ 0.00586 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10,483.217868458383 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004907141302915119.
Lüliajalise tootluse osas on ARCH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -9.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Archway (ARCH) – turuteave
No.4051
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.06K
$ 100.06K$ 100.06K
$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ARCHWAY
Archway praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 100.06K 24 tunnise kauplemismahuga. ARCH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.85M.
Archway (ARCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Archway tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001
-0.16%
30 päeva
$ +0.00033
+5.97%
60 päeva
$ -0.0003
-4.88%
90 päeva
$ -0.00332
-36.21%
Archway Hinnamuutus täna
Täna registreeris ARCH muutuse $ -0.00001 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Archway 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00033 (+5.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Archway 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARCH $ -0.0003 (-4.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Archway 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00332 (-36.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Archway (ARCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution.
Archway hinna ennustus (USD)
Kui palju on Archway (ARCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Archway (ARCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Archway nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Archway (ARCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
