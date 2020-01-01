Archway (ARCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Archway (ARCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Archway (ARCH) teave Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Ametlik veebisait: https://archway.io/ Valge raamat: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/archway Ostke ARCH kohe!

Archway (ARCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Archway (ARCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0547 $ 0.0547 $ 0.0547 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 Praegune hind: $ 0.00579 $ 0.00579 $ 0.00579 Lisateave Archway (ARCH) hinna kohta

Archway (ARCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Archway (ARCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARCH tokeni tokenoomikat, avastage ARCH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARCH Kas olete huvitatud Archway (ARCH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARCH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARCH MEXC-ist osta!

Archway (ARCH) hinna ajalugu ARCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARCH hinna ajalugu kohe!

ARCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARCH võiks suunduda? Meie ARCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARCH tokeni hinna ennustust kohe!

