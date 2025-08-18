Rohkem infot AO

AO logo

AO hind(AO)

1 AO/USD reaalajas hind:

$12.55
$12.55
+1.45%1D
USD
AO (AO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:57 (UTC+8)

AO (AO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 12.14
$ 12.14
24 h madal
$ 12.72
$ 12.72
24 h kõrge

$ 12.14
$ 12.14

$ 12.72
$ 12.72

$ 25.45199751730859
$ 25.45199751730859

$ 10.836269430347123
$ 10.836269430347123

+0.48%

+1.45%

-8.73%

-8.73%

AO (AO) reaalajas hind on $ 12.55. Viimase 24 tunni jooksul AO kaubeldud madalaim $ 12.14 ja kõrgeim $ 12.72 näitab aktiivset turu volatiivsust. AOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 25.45199751730859 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 10.836269430347123.

Lüliajalise tootluse osas on AO muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +1.45% 24 tunni vältel -8.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AO (AO) – turuteave

No.620

$ 44.12M
$ 44.12M

$ 61.49K
$ 61.49K

$ 263.55M
$ 263.55M

3.52M
3.52M

21,000,000
21,000,000

3,515,928.17
3,515,928.17

16.74%

AO

AO praegune turukapitalisatsioon on $ 44.12M $ 61.49K 24 tunnise kauplemismahuga. AO ringlev varu on 3.52M, mille koguvaru on 3515928.17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 263.55M.

AO (AO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.1794+1.45%
30 päeva$ -3.47-21.67%
60 päeva$ -1.72-12.06%
90 päeva$ -1.34-9.65%
AO Hinnamuutus täna

Täna registreeris AO muutuse $ +0.1794 (+1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -3.47 (-21.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AO $ -1.72 (-12.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.34 (-9.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AO (AO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AO hinnaajaloo lehte.

Mis on AO (AO)

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

AO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AO hinna ennustus (USD)

Kui palju on AO (AO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AO (AO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AO hinna ennustust kohe!

AO (AO) tokenoomika

AO (AO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AO (AO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AO kohalike valuutade suhtes

1 AO(AO)/VND
330,253.25
1 AO(AO)/AUD
A$19.076
1 AO(AO)/GBP
9.1615
1 AO(AO)/EUR
10.6675
1 AO(AO)/USD
$12.55
1 AO(AO)/MYR
RM52.8355
1 AO(AO)/TRY
511.9145
1 AO(AO)/JPY
¥1,844.85
1 AO(AO)/ARS
ARS$16,277.4755
1 AO(AO)/RUB
1,000.3605
1 AO(AO)/INR
1,098.2505
1 AO(AO)/IDR
Rp202,419.3265
1 AO(AO)/KRW
17,430.444
1 AO(AO)/PHP
709.7025
1 AO(AO)/EGP
￡E.605.663
1 AO(AO)/BRL
R$67.77
1 AO(AO)/CAD
C$17.319
1 AO(AO)/BDT
1,524.072
1 AO(AO)/NGN
19,248.437
1 AO(AO)/UAH
517.1855
1 AO(AO)/VES
Bs1,694.25
1 AO(AO)/CLP
$12,098.2
1 AO(AO)/PKR
Rs3,555.164
1 AO(AO)/KZT
6,794.6955
1 AO(AO)/THB
฿405.365
1 AO(AO)/TWD
NT$376.8765
1 AO(AO)/AED
د.إ46.0585
1 AO(AO)/CHF
Fr10.04
1 AO(AO)/HKD
HK$98.141
1 AO(AO)/AMD
֏4,797.363
1 AO(AO)/MAD
.د.م112.8245
1 AO(AO)/MXN
$236.8185
1 AO(AO)/PLN
45.682
1 AO(AO)/RON
лв54.216
1 AO(AO)/SEK
kr119.8525
1 AO(AO)/BGN
лв20.9585
1 AO(AO)/HUF
Ft4,236.88
1 AO(AO)/CZK
262.295
1 AO(AO)/KWD
د.ك3.82775
1 AO(AO)/ILS
42.2935
1 AO(AO)/NOK
kr127.8845
1 AO(AO)/NZD
$21.084

AO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AO kohta

Kui palju on AO (AO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AO hind USD on 12.55 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AO/USD hind?
Praegune hind AO/USD on $ 12.55. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AO turukapitalisatsioon?
AO turukapitalisatsioon on $ 44.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AO ringlev varu?
AO ringlev varu on 3.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AO (ATH) hind?
AO saavutab ATH hinna summas 25.45199751730859 USD.
Mis oli kõigi aegade AO madalaim (ATL) hind?
AO nägi ATL hinda summas 10.836269430347123 USD.
Milline on AO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AO kauplemismaht on $ 61.49K USD.
Kas AO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:57 (UTC+8)

AO (AO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AO/USD kalkulaator

Summa

AO
AO
USD
USD

1 AO = 12.55 USD

Kauplemine: AO

AOUSDT
$12.55
$12.55
+1.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu