AME Chain (AME) reaalajas hind on $ 0.00075. Viimase 24 tunni jooksul AME kaubeldud madalaim $ 0.0006568 ja kõrgeim $ 0.000788 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15384444 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000295861409807915.
Lüliajalise tootluse osas on AME muutunud +2.89% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -17.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AME Chain (AME) – turuteave
No.2527
$ 375.00K
$ 375.00K$ 375.00K
$ 54.79K
$ 54.79K$ 54.79K
$ 750.00K
$ 750.00K$ 750.00K
500.00M
500.00M 500.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
50.00%
AME
AME Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 375.00K$ 54.79K 24 tunnise kauplemismahuga. AME ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 750.00K.
AME Chain (AME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AME Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000003466
-0.45%
30 päeva
$ +0.0003661
+95.36%
60 päeva
$ +0.0002507
+50.21%
90 päeva
$ -0.0000345
-4.40%
AME Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris AME muutuse $ -0.000003466 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AME Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003661 (+95.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AME Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AME $ +0.0002507 (+50.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AME Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000345 (-4.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AME Chain (AME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.
AME Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AME Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AME Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AME Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AME Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on AME Chain (AME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AME Chain (AME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AME Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AME Chain (AME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AME Chain (AME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AME Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AME Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.