AME Chain logo

AME Chain hind(AME)

1 AME/USD reaalajas hind:

$0.00075
$0.00075
-0.46%1D
USD
AME Chain (AME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:10 (UTC+8)

AME Chain (AME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0006568
$ 0.0006568
24 h madal
$ 0.000788
$ 0.000788
24 h kõrge

$ 0.0006568
$ 0.0006568

$ 0.000788
$ 0.000788

$ 0.15384444
$ 0.15384444

$ 0.000295861409807915
$ 0.000295861409807915

+2.89%

-0.45%

-17.89%

-17.89%

AME Chain (AME) reaalajas hind on $ 0.00075. Viimase 24 tunni jooksul AME kaubeldud madalaim $ 0.0006568 ja kõrgeim $ 0.000788 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15384444 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000295861409807915.

Lüliajalise tootluse osas on AME muutunud +2.89% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -17.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AME Chain (AME) – turuteave

No.2527

$ 375.00K
$ 375.00K

$ 54.79K
$ 54.79K

$ 750.00K
$ 750.00K

500.00M
500.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

50.00%

AME

AME Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 375.00K $ 54.79K 24 tunnise kauplemismahuga. AME ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 750.00K.

AME Chain (AME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AME Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000003466-0.45%
30 päeva$ +0.0003661+95.36%
60 päeva$ +0.0002507+50.21%
90 päeva$ -0.0000345-4.40%
AME Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris AME muutuse $ -0.000003466 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AME Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003661 (+95.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AME Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AME $ +0.0002507 (+50.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AME Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000345 (-4.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AME Chain (AME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AME Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AME Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AME Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AME Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AME Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on AME Chain (AME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AME Chain (AME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AME Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AME Chain hinna ennustust kohe!

AME Chain (AME) tokenoomika

AME Chain (AME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AME Chain (AME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AME Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AME Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AME kohalike valuutade suhtes

1 AME Chain(AME)/VND
19.73625
1 AME Chain(AME)/AUD
A$0.00114
1 AME Chain(AME)/GBP
0.0005475
1 AME Chain(AME)/EUR
0.0006375
1 AME Chain(AME)/USD
$0.00075
1 AME Chain(AME)/MYR
RM0.0031575
1 AME Chain(AME)/TRY
0.0305925
1 AME Chain(AME)/JPY
¥0.11025
1 AME Chain(AME)/ARS
ARS$0.9727575
1 AME Chain(AME)/RUB
0.0598275
1 AME Chain(AME)/INR
0.0656325
1 AME Chain(AME)/IDR
Rp12.0967725
1 AME Chain(AME)/KRW
1.04166
1 AME Chain(AME)/PHP
0.0424125
1 AME Chain(AME)/EGP
￡E.0.0362175
1 AME Chain(AME)/BRL
R$0.00405
1 AME Chain(AME)/CAD
C$0.001035
1 AME Chain(AME)/BDT
0.09108
1 AME Chain(AME)/NGN
1.150305
1 AME Chain(AME)/UAH
0.0309075
1 AME Chain(AME)/VES
Bs0.10125
1 AME Chain(AME)/CLP
$0.723
1 AME Chain(AME)/PKR
Rs0.21246
1 AME Chain(AME)/KZT
0.4060575
1 AME Chain(AME)/THB
฿0.0243075
1 AME Chain(AME)/TWD
NT$0.0225225
1 AME Chain(AME)/AED
د.إ0.0027525
1 AME Chain(AME)/CHF
Fr0.0006
1 AME Chain(AME)/HKD
HK$0.005865
1 AME Chain(AME)/AMD
֏0.286695
1 AME Chain(AME)/MAD
.د.م0.0067425
1 AME Chain(AME)/MXN
$0.0140475
1 AME Chain(AME)/PLN
0.00273
1 AME Chain(AME)/RON
лв0.00324
1 AME Chain(AME)/SEK
kr0.007155
1 AME Chain(AME)/BGN
лв0.0012525
1 AME Chain(AME)/HUF
Ft0.2534625
1 AME Chain(AME)/CZK
0.015705
1 AME Chain(AME)/KWD
د.ك0.00022875
1 AME Chain(AME)/ILS
0.0025275
1 AME Chain(AME)/NOK
kr0.0076275
1 AME Chain(AME)/NZD
$0.00126

AME Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AME Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AME Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AME Chain kohta

Kui palju on AME Chain (AME) tänapäeval väärt?
Reaalajas AME hind USD on 0.00075 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AME/USD hind?
Praegune hind AME/USD on $ 0.00075. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AME Chain turukapitalisatsioon?
AME turukapitalisatsioon on $ 375.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AME ringlev varu?
AME ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AME (ATH) hind?
AME saavutab ATH hinna summas 0.15384444 USD.
Mis oli kõigi aegade AME madalaim (ATL) hind?
AME nägi ATL hinda summas 0.000295861409807915 USD.
Milline on AME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AME kauplemismaht on $ 54.79K USD.
Kas AME sel aastal kõrgemale ka suundub?
AME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:10 (UTC+8)

AME Chain (AME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
AME/USD kalkulaator

Summa

AME
AME
USD
USD

1 AME = 0.00075 USD

Kauplemine: AME

AMEUSDT
$0.00075
$0.00075
-0.64%

