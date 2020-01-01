AME Chain (AME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AME Chain (AME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AME Chain (AME) teave AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Ametlik veebisait: https://amechain.io/ Valge raamat: https://whitepaper.amechain.io/ Plokiahela Explorer: https://amescan.io Ostke AME kohe!

AME Chain (AME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AME Chain (AME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 350.20K $ 350.20K $ 350.20K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 700.40K $ 700.40K $ 700.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 Praegune hind: $ 0.0007004 $ 0.0007004 $ 0.0007004 Lisateave AME Chain (AME) hinna kohta

AME Chain (AME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AME Chain (AME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AME tokeni tokenoomikat, avastage AME tokeni reaalajas hinda!

AME Chain (AME) hinna ajalugu AME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AME hinna ajalugu kohe!

AME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AME võiks suunduda? Meie AME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AME tokeni hinna ennustust kohe!

