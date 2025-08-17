Rohkem infot ALPINE

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:51:43 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hinna teave (USD)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) reaalajas hind on $ 2.4314. Viimase 24 tunni jooksul ALPINE kaubeldud madalaim $ 2.0774 ja kõrgeim $ 2.5695 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALPINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.475176858405153 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5916579141562345.

Lüliajalise tootluse osas on ALPINE muutunud -2.09% viimase tunni jooksul, +11.48% 24 tunni vältel +74.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) – turuteave

No.651

$ 45.51M
$ 45.51M$ 45.51M

$ 13.29M
$ 13.29M$ 13.29M

$ 97.26M
$ 97.26M$ 97.26M

18.72M
18.72M 18.72M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

46.79%

BSC

AlpineF1TeamFanToken praegune turukapitalisatsioon on $ 45.51M $ 13.29M 24 tunnise kauplemismahuga. ALPINE ringlev varu on 18.72M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.26M.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AlpineF1TeamFanToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.250855+11.48%
30 päeva$ +1.5594+178.83%
60 päeva$ +1.7479+255.72%
90 päeva$ +1.4857+157.10%
AlpineF1TeamFanToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALPINE muutuse $ +0.250855 (+11.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AlpineF1TeamFanToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.5594 (+178.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AlpineF1TeamFanToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALPINE $ +1.7479 (+255.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AlpineF1TeamFanToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.4857 (+157.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AlpineF1TeamFanToken hinnaajaloo lehte.

Mis on AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AlpineF1TeamFanToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALPINE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AlpineF1TeamFanToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AlpineF1TeamFanToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AlpineF1TeamFanToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AlpineF1TeamFanToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AlpineF1TeamFanToken hinna ennustust kohe!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenoomika

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALPINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AlpineF1TeamFanToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AlpineF1TeamFanToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AlpineF1TeamFanToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AlpineF1TeamFanToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AlpineF1TeamFanToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AlpineF1TeamFanToken kohta

Kui palju on AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALPINE hind USD on 2.4314 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALPINE/USD hind?
Praegune hind ALPINE/USD on $ 2.4314. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AlpineF1TeamFanToken turukapitalisatsioon?
ALPINE turukapitalisatsioon on $ 45.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALPINE ringlev varu?
ALPINE ringlev varu on 18.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALPINE (ATH) hind?
ALPINE saavutab ATH hinna summas 11.475176858405153 USD.
Mis oli kõigi aegade ALPINE madalaim (ATL) hind?
ALPINE nägi ATL hinda summas 0.5916579141562345 USD.
Milline on ALPINE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALPINE kauplemismaht on $ 13.29M USD.
Kas ALPINE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALPINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALPINE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:51:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

