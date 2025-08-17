AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) reaalajas hind on $ 2.4314. Viimase 24 tunni jooksul ALPINE kaubeldud madalaim $ 2.0774 ja kõrgeim $ 2.5695 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALPINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.475176858405153 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5916579141562345.
Lüliajalise tootluse osas on ALPINE muutunud -2.09% viimase tunni jooksul, +11.48% 24 tunni vältel +74.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) – turuteave
AlpineF1TeamFanToken praegune turukapitalisatsioon on $ 45.51M$ 13.29M 24 tunnise kauplemismahuga. ALPINE ringlev varu on 18.72M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.26M.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AlpineF1TeamFanToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.250855
+11.48%
30 päeva
$ +1.5594
+178.83%
60 päeva
$ +1.7479
+255.72%
90 päeva
$ +1.4857
+157.10%
AlpineF1TeamFanToken Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALPINE muutuse $ +0.250855 (+11.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AlpineF1TeamFanToken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.5594 (+178.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AlpineF1TeamFanToken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALPINE $ +1.7479 (+255.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AlpineF1TeamFanToken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.4857 (+157.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
AlpineF1TeamFanToken hinna ennustus (USD)
Kui palju on AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AlpineF1TeamFanToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALPINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
