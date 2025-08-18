ALI (ALI) reaalajas hind on $ 0.0069. Viimase 24 tunni jooksul ALI kaubeldud madalaim $ 0.00671 ja kõrgeim $ 0.00704 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19778989546371206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003542584957855994.
Lüliajalise tootluse osas on ALI muutunud +0.87% viimase tunni jooksul, +1.17% 24 tunni vältel +0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ALI (ALI) – turuteave
ALI praegune turukapitalisatsioon on $ 62.91M$ 5.16K 24 tunnise kauplemismahuga. ALI ringlev varu on 9.12B, mille koguvaru on 9870903732.81426. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.11M.
ALI (ALI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ALI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000798
+1.17%
30 päeva
$ -0.00038
-5.22%
60 päeva
$ +0.00131
+23.43%
90 päeva
$ +0.00079
+12.92%
ALI Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALI muutuse $ +0.0000798 (+1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ALI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00038 (-5.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ALI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALI $ +0.00131 (+23.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ALI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00079 (+12.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ALI (ALI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.
ALI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ALI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ALI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ALI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ALI hinna ennustus (USD)
Kui palju on ALI (ALI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALI (ALI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ALI (ALI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ALI (ALI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ALI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ALI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.