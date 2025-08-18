Rohkem infot ALI

ALI logo

ALI hind(ALI)

1 ALI/USD reaalajas hind:

ALI (ALI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:21 (UTC+8)

ALI (ALI) hinna teave (USD)

ALI (ALI) reaalajas hind on $ 0.0069. Viimase 24 tunni jooksul ALI kaubeldud madalaim $ 0.00671 ja kõrgeim $ 0.00704 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19778989546371206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003542584957855994.

Lüliajalise tootluse osas on ALI muutunud +0.87% viimase tunni jooksul, +1.17% 24 tunni vältel +0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ALI (ALI) – turuteave

ALI praegune turukapitalisatsioon on $ 62.91M $ 5.16K 24 tunnise kauplemismahuga. ALI ringlev varu on 9.12B, mille koguvaru on 9870903732.81426. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.11M.

ALI (ALI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ALI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000798+1.17%
30 päeva$ -0.00038-5.22%
60 päeva$ +0.00131+23.43%
90 päeva$ +0.00079+12.92%
ALI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALI muutuse $ +0.0000798 (+1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ALI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00038 (-5.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ALI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALI $ +0.00131 (+23.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ALI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00079 (+12.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ALI (ALI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ALI hinnaajaloo lehte.

Mis on ALI (ALI)

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

ALI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ALI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ALI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ALI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ALI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ALI (ALI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALI (ALI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ALI hinna ennustust kohe!

ALI (ALI) tokenoomika

ALI (ALI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ALI (ALI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ALI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ALI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALI kohalike valuutade suhtes

ALI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ALI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ALI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ALI kohta

Kui palju on ALI (ALI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALI hind USD on 0.0069 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALI/USD hind?
Praegune hind ALI/USD on $ 0.0069. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ALI turukapitalisatsioon?
ALI turukapitalisatsioon on $ 62.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALI ringlev varu?
ALI ringlev varu on 9.12B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALI (ATH) hind?
ALI saavutab ATH hinna summas 0.19778989546371206 USD.
Mis oli kõigi aegade ALI madalaim (ATL) hind?
ALI nägi ATL hinda summas 0.003542584957855994 USD.
Milline on ALI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALI kauplemismaht on $ 5.16K USD.
Kas ALI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:21 (UTC+8)

ALI (ALI) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

