ALI (ALI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ALI (ALI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ALI (ALI) teave The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. Ametlik veebisait: https://ALIagents.ai Valge raamat: https://docs.aiprotocol.info Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC Ostke ALI kohe!

ALI (ALI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ALI (ALI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.62M $ 56.62M $ 56.62M Koguvaru: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Ringlev varu: $ 9.12B $ 9.12B $ 9.12B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 Praegune hind: $ 0.00621 $ 0.00621 $ 0.00621 Lisateave ALI (ALI) hinna kohta

ALI (ALI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ALI (ALI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALI tokeni tokenoomikat, avastage ALI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALI Kas olete huvitatud ALI (ALI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ALI MEXC-ist osta!

ALI (ALI) hinna ajalugu ALI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALI hinna ajalugu kohe!

ALI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALI võiks suunduda? Meie ALI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALI tokeni hinna ennustust kohe!

