AI COMPANIONS logo

AI COMPANIONS hind(AIC)

1 AIC/USD reaalajas hind:

$0.151711
$0.151711$0.151711
-1.33%1D
USD
AI COMPANIONS (AIC) reaalajas hinnagraafik
AI COMPANIONS (AIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.150051
$ 0.150051$ 0.150051
24 h madal
$ 0.165499
$ 0.165499$ 0.165499
24 h kõrge

$ 0.150051
$ 0.150051$ 0.150051

$ 0.165499
$ 0.165499$ 0.165499

$ 0.5478231444168127
$ 0.5478231444168127$ 0.5478231444168127

$ 0.017493720608467617
$ 0.017493720608467617$ 0.017493720608467617

+0.58%

-1.32%

+2.23%

+2.23%

AI COMPANIONS (AIC) reaalajas hind on $ 0.151715. Viimase 24 tunni jooksul AIC kaubeldud madalaim $ 0.150051 ja kõrgeim $ 0.165499 näitab aktiivset turu volatiivsust. AICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5478231444168127 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017493720608467617.

Lüliajalise tootluse osas on AIC muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel +2.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AI COMPANIONS (AIC) – turuteave

No.343

$ 113.79M
$ 113.79M$ 113.79M

$ 974.43K
$ 974.43K$ 974.43K

$ 151.72M
$ 151.72M$ 151.72M

750.00M
750.00M 750.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

AI COMPANIONS praegune turukapitalisatsioon on $ 113.79M $ 974.43K 24 tunnise kauplemismahuga. AIC ringlev varu on 750.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

AI COMPANIONS (AIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AI COMPANIONS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00204495-1.32%
30 päeva$ +0.038261+33.72%
60 päeva$ +0.048561+47.07%
90 päeva$ +0.019651+14.87%
AI COMPANIONS Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIC muutuse $ -0.00204495 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AI COMPANIONS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.038261 (+33.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AI COMPANIONS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIC $ +0.048561 (+47.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AI COMPANIONS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.019651 (+14.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AI COMPANIONS (AIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AI COMPANIONS hinnaajaloo lehte.

Mis on AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

AI COMPANIONS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI COMPANIONS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AI COMPANIONS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI COMPANIONS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AI COMPANIONS hinna ennustus (USD)

Kui palju on AI COMPANIONS (AIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI COMPANIONS (AIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI COMPANIONS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AI COMPANIONS hinna ennustust kohe!

AI COMPANIONS (AIC) tokenoomika

AI COMPANIONS (AIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AI COMPANIONS (AIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AI COMPANIONS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI COMPANIONS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIC kohalike valuutade suhtes

1 AI COMPANIONS(AIC)/VND
3,992.380225
1 AI COMPANIONS(AIC)/AUD
A$0.2306068
1 AI COMPANIONS(AIC)/GBP
0.11075195
1 AI COMPANIONS(AIC)/EUR
0.12895775
1 AI COMPANIONS(AIC)/USD
$0.151715
1 AI COMPANIONS(AIC)/MYR
RM0.63872015
1 AI COMPANIONS(AIC)/TRY
6.18845485
1 AI COMPANIONS(AIC)/JPY
¥22.302105
1 AI COMPANIONS(AIC)/ARS
ARS$196.77587215
1 AI COMPANIONS(AIC)/RUB
12.09320265
1 AI COMPANIONS(AIC)/INR
13.27657965
1 AI COMPANIONS(AIC)/IDR
Rp2,447.01578645
1 AI COMPANIONS(AIC)/KRW
210.7139292
1 AI COMPANIONS(AIC)/PHP
8.57948325
1 AI COMPANIONS(AIC)/EGP
￡E.7.3217659
1 AI COMPANIONS(AIC)/BRL
R$0.819261
1 AI COMPANIONS(AIC)/CAD
C$0.2093667
1 AI COMPANIONS(AIC)/BDT
18.4242696
1 AI COMPANIONS(AIC)/NGN
232.6913641
1 AI COMPANIONS(AIC)/UAH
6.25217515
1 AI COMPANIONS(AIC)/VES
Bs20.481525
1 AI COMPANIONS(AIC)/CLP
$146.25326
1 AI COMPANIONS(AIC)/PKR
Rs42.9778252
1 AI COMPANIONS(AIC)/KZT
82.14001815
1 AI COMPANIONS(AIC)/THB
฿4.9003945
1 AI COMPANIONS(AIC)/TWD
NT$4.55600145
1 AI COMPANIONS(AIC)/AED
د.إ0.55679405
1 AI COMPANIONS(AIC)/CHF
Fr0.121372
1 AI COMPANIONS(AIC)/HKD
HK$1.1864113
1 AI COMPANIONS(AIC)/AMD
֏57.9945759
1 AI COMPANIONS(AIC)/MAD
.د.م1.36391785
1 AI COMPANIONS(AIC)/MXN
$2.86286205
1 AI COMPANIONS(AIC)/PLN
0.5522426
1 AI COMPANIONS(AIC)/RON
лв0.6554088
1 AI COMPANIONS(AIC)/SEK
kr1.44887825
1 AI COMPANIONS(AIC)/BGN
лв0.25336405
1 AI COMPANIONS(AIC)/HUF
Ft51.218984
1 AI COMPANIONS(AIC)/CZK
3.1708435
1 AI COMPANIONS(AIC)/KWD
د.ك0.046273075
1 AI COMPANIONS(AIC)/ILS
0.51127955
1 AI COMPANIONS(AIC)/NOK
kr1.54597585
1 AI COMPANIONS(AIC)/NZD
$0.2548812

AI COMPANIONS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AI COMPANIONS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AI COMPANIONS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI COMPANIONS kohta

Kui palju on AI COMPANIONS (AIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIC hind USD on 0.151715 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIC/USD hind?
Praegune hind AIC/USD on $ 0.151715. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AI COMPANIONS turukapitalisatsioon?
AIC turukapitalisatsioon on $ 113.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIC ringlev varu?
AIC ringlev varu on 750.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIC (ATH) hind?
AIC saavutab ATH hinna summas 0.5478231444168127 USD.
Mis oli kõigi aegade AIC madalaim (ATL) hind?
AIC nägi ATL hinda summas 0.017493720608467617 USD.
Milline on AIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIC kauplemismaht on $ 974.43K USD.
Kas AIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

