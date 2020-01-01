AI COMPANIONS (AIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AI COMPANIONS (AIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AI COMPANIONS (AIC) teave AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Ametlik veebisait: https://aivcompanions.com/ Valge raamat: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 Ostke AIC kohe!

AI COMPANIONS (AIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI COMPANIONS (AIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 107.68M $ 107.68M $ 107.68M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 143.57M $ 143.57M $ 143.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 Kõigi aegade madalaim: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Praegune hind: $ 0.143572 $ 0.143572 $ 0.143572 Lisateave AI COMPANIONS (AIC) hinna kohta

AI COMPANIONS (AIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI COMPANIONS (AIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIC tokeni tokenoomikat, avastage AIC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIC Kas olete huvitatud AI COMPANIONS (AIC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AIC MEXC-ist osta!

AI COMPANIONS (AIC) hinna ajalugu AIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIC hinna ajalugu kohe!

AIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIC võiks suunduda? Meie AIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIC tokeni hinna ennustust kohe!

