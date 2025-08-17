AIA Chain (AIA) reaalajas hind on $ 0.0025. Viimase 24 tunni jooksul AIA kaubeldud madalaim $ 0.001799 ja kõrgeim $ 0.0025 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03627544651438553 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000777112564092535.
Lüliajalise tootluse osas on AIA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +29.73% 24 tunni vältel +16.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AIA Chain (AIA) – turuteave
No.4994
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 292.23
$ 292.23$ 292.23
$ 32.98M
$ 32.98M$ 32.98M
0.00
0.00 0.00
13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000
13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000
0.00%
AIACHAIN
AIA Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 292.23 24 tunnise kauplemismahuga. AIA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 13190000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.98M.
AIA Chain (AIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AIA Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00057292
+29.73%
30 päeva
$ +0.001152
+85.45%
60 päeva
$ +0.000997
+66.33%
90 päeva
$ +0.00117
+87.96%
AIA Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIA muutuse $ +0.00057292 (+29.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AIA Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001152 (+85.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AIA Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIA $ +0.000997 (+66.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AIA Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00117 (+87.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AIA Chain (AIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications.
AIA Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIA Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AIA Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIA Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AIA Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on AIA Chain (AIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIA Chain (AIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIA Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AIA Chain (AIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AIA Chain (AIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AIA Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIA Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.