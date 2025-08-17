Rohkem infot AIA

AIA Chain hind(AIA)

1 AIA/USD reaalajas hind:

$0.0025
$0.0025$0.0025
+29.73%1D
USD
AIA Chain (AIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:39 (UTC+8)

AIA Chain (AIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799
24 h madal
$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025
24 h kõrge

$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

$ 0.03627544651438553
$ 0.03627544651438553$ 0.03627544651438553

$ 0.000777112564092535
$ 0.000777112564092535$ 0.000777112564092535

0.00%

+29.73%

+16.82%

+16.82%

AIA Chain (AIA) reaalajas hind on $ 0.0025. Viimase 24 tunni jooksul AIA kaubeldud madalaim $ 0.001799 ja kõrgeim $ 0.0025 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03627544651438553 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000777112564092535.

Lüliajalise tootluse osas on AIA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +29.73% 24 tunni vältel +16.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AIA Chain (AIA) – turuteave

No.4994

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 292.23
$ 292.23$ 292.23

$ 32.98M
$ 32.98M$ 32.98M

0.00
0.00 0.00

13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000

13,190,000,000
13,190,000,000 13,190,000,000

0.00%

AIACHAIN

AIA Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 292.23 24 tunnise kauplemismahuga. AIA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 13190000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.98M.

AIA Chain (AIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AIA Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00057292+29.73%
30 päeva$ +0.001152+85.45%
60 päeva$ +0.000997+66.33%
90 päeva$ +0.00117+87.96%
AIA Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIA muutuse $ +0.00057292 (+29.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AIA Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001152 (+85.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AIA Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIA $ +0.000997 (+66.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AIA Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00117 (+87.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AIA Chain (AIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AIA Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on AIA Chain (AIA)

AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications.

AIA Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIA Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AIA Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIA Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AIA Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIA Chain (AIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIA Chain (AIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIA Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AIA Chain hinna ennustust kohe!

AIA Chain (AIA) tokenoomika

AIA Chain (AIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AIA Chain (AIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AIA Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIA Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIA kohalike valuutade suhtes

1 AIA Chain(AIA)/VND
65.7875
1 AIA Chain(AIA)/AUD
A$0.0038
1 AIA Chain(AIA)/GBP
0.001825
1 AIA Chain(AIA)/EUR
0.002125
1 AIA Chain(AIA)/USD
$0.0025
1 AIA Chain(AIA)/MYR
RM0.010525
1 AIA Chain(AIA)/TRY
0.101975
1 AIA Chain(AIA)/JPY
¥0.3675
1 AIA Chain(AIA)/ARS
ARS$3.242525
1 AIA Chain(AIA)/RUB
0.199275
1 AIA Chain(AIA)/INR
0.218775
1 AIA Chain(AIA)/IDR
Rp40.322575
1 AIA Chain(AIA)/KRW
3.4722
1 AIA Chain(AIA)/PHP
0.141375
1 AIA Chain(AIA)/EGP
￡E.0.12065
1 AIA Chain(AIA)/BRL
R$0.0135
1 AIA Chain(AIA)/CAD
C$0.00345
1 AIA Chain(AIA)/BDT
0.3036
1 AIA Chain(AIA)/NGN
3.83435
1 AIA Chain(AIA)/UAH
0.103025
1 AIA Chain(AIA)/VES
Bs0.3375
1 AIA Chain(AIA)/CLP
$2.41
1 AIA Chain(AIA)/PKR
Rs0.7082
1 AIA Chain(AIA)/KZT
1.353525
1 AIA Chain(AIA)/THB
฿0.08075
1 AIA Chain(AIA)/TWD
NT$0.075075
1 AIA Chain(AIA)/AED
د.إ0.009175
1 AIA Chain(AIA)/CHF
Fr0.002
1 AIA Chain(AIA)/HKD
HK$0.01955
1 AIA Chain(AIA)/AMD
֏0.95565
1 AIA Chain(AIA)/MAD
.د.م0.022475
1 AIA Chain(AIA)/MXN
$0.047175
1 AIA Chain(AIA)/PLN
0.0091
1 AIA Chain(AIA)/RON
лв0.0108
1 AIA Chain(AIA)/SEK
kr0.023875
1 AIA Chain(AIA)/BGN
лв0.004175
1 AIA Chain(AIA)/HUF
Ft0.844
1 AIA Chain(AIA)/CZK
0.05225
1 AIA Chain(AIA)/KWD
د.ك0.0007625
1 AIA Chain(AIA)/ILS
0.008425
1 AIA Chain(AIA)/NOK
kr0.025475
1 AIA Chain(AIA)/NZD
$0.0042

AIA Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AIA Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AIA Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIA Chain kohta

Kui palju on AIA Chain (AIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIA hind USD on 0.0025 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIA/USD hind?
Praegune hind AIA/USD on $ 0.0025. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AIA Chain turukapitalisatsioon?
AIA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIA ringlev varu?
AIA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIA (ATH) hind?
AIA saavutab ATH hinna summas 0.03627544651438553 USD.
Mis oli kõigi aegade AIA madalaim (ATL) hind?
AIA nägi ATL hinda summas 0.000777112564092535 USD.
Milline on AIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIA kauplemismaht on $ 292.23 USD.
Kas AIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIA hinna ennustust.
AIA Chain (AIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
