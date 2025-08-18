Rohkem infot ANKR

AnkrNetwork (ANKR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:25 (UTC+8)

AnkrNetwork (ANKR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01581
$ 0.01581$ 0.01581
24 h madal
$ 0.01632
$ 0.01632$ 0.01632
24 h kõrge

$ 0.01581
$ 0.01581$ 0.01581

$ 0.01632
$ 0.01632$ 0.01632

$ 0.22517936
$ 0.22517936$ 0.22517936

$ 0.000711080622353
$ 0.000711080622353$ 0.000711080622353

-0.57%

-1.72%

-4.67%

-4.67%

AnkrNetwork (ANKR) reaalajas hind on $ 0.01595. Viimase 24 tunni jooksul ANKR kaubeldud madalaim $ 0.01581 ja kõrgeim $ 0.01632 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22517936 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000711080622353.

Lüliajalise tootluse osas on ANKR muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel -4.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AnkrNetwork (ANKR) – turuteave

No.273

$ 159.50M
$ 159.50M$ 159.50M

$ 723.50K
$ 723.50K$ 723.50K

$ 159.50M
$ 159.50M$ 159.50M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

2019-03-05 00:00:00

$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066

ETH

AnkrNetwork praegune turukapitalisatsioon on $ 159.50M $ 723.50K 24 tunnise kauplemismahuga. ANKR ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 159.50M.

AnkrNetwork (ANKR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AnkrNetwork tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002791-1.72%
30 päeva$ -0.00196-10.95%
60 päeva$ +0.00161+11.22%
90 päeva$ -0.00253-13.70%
AnkrNetwork Hinnamuutus täna

Täna registreeris ANKR muutuse $ -0.0002791 (-1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AnkrNetwork 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00196 (-10.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AnkrNetwork 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANKR $ +0.00161 (+11.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AnkrNetwork 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00253 (-13.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AnkrNetwork (ANKR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AnkrNetwork hinnaajaloo lehte.

Mis on AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AnkrNetwork investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ANKR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AnkrNetwork kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AnkrNetwork ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AnkrNetwork hinna ennustus (USD)

Kui palju on AnkrNetwork (ANKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AnkrNetwork (ANKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AnkrNetwork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AnkrNetwork hinna ennustust kohe!

AnkrNetwork (ANKR) tokenoomika

AnkrNetwork (ANKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AnkrNetwork (ANKR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AnkrNetwork osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AnkrNetwork osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ANKR kohalike valuutade suhtes

1 AnkrNetwork(ANKR)/VND
419.72425
1 AnkrNetwork(ANKR)/AUD
A$0.024244
1 AnkrNetwork(ANKR)/GBP
0.0116435
1 AnkrNetwork(ANKR)/EUR
0.0135575
1 AnkrNetwork(ANKR)/USD
$0.01595
1 AnkrNetwork(ANKR)/MYR
RM0.0671495
1 AnkrNetwork(ANKR)/TRY
0.6506005
1 AnkrNetwork(ANKR)/JPY
¥2.34465
1 AnkrNetwork(ANKR)/ARS
ARS$20.6873095
1 AnkrNetwork(ANKR)/RUB
1.2723315
1 AnkrNetwork(ANKR)/INR
1.3957845
1 AnkrNetwork(ANKR)/IDR
Rp257.2580285
1 AnkrNetwork(ANKR)/KRW
22.152636
1 AnkrNetwork(ANKR)/PHP
0.9019725
1 AnkrNetwork(ANKR)/EGP
￡E.0.7702255
1 AnkrNetwork(ANKR)/BRL
R$0.08613
1 AnkrNetwork(ANKR)/CAD
C$0.022011
1 AnkrNetwork(ANKR)/BDT
1.936968
1 AnkrNetwork(ANKR)/NGN
24.463153
1 AnkrNetwork(ANKR)/UAH
0.6572995
1 AnkrNetwork(ANKR)/VES
Bs2.15325
1 AnkrNetwork(ANKR)/CLP
$15.3758
1 AnkrNetwork(ANKR)/PKR
Rs4.518316
1 AnkrNetwork(ANKR)/KZT
8.6354895
1 AnkrNetwork(ANKR)/THB
฿0.5169395
1 AnkrNetwork(ANKR)/TWD
NT$0.4789785
1 AnkrNetwork(ANKR)/AED
د.إ0.0585365
1 AnkrNetwork(ANKR)/CHF
Fr0.01276
1 AnkrNetwork(ANKR)/HKD
HK$0.124729
1 AnkrNetwork(ANKR)/AMD
֏6.097047
1 AnkrNetwork(ANKR)/MAD
.د.م0.1433905
1 AnkrNetwork(ANKR)/MXN
$0.2987435
1 AnkrNetwork(ANKR)/PLN
0.058058
1 AnkrNetwork(ANKR)/RON
лв0.068904
1 AnkrNetwork(ANKR)/SEK
kr0.152163
1 AnkrNetwork(ANKR)/BGN
лв0.0266365
1 AnkrNetwork(ANKR)/HUF
Ft5.3903025
1 AnkrNetwork(ANKR)/CZK
0.333993
1 AnkrNetwork(ANKR)/KWD
د.ك0.00486475
1 AnkrNetwork(ANKR)/ILS
0.0537515
1 AnkrNetwork(ANKR)/NOK
kr0.1622115
1 AnkrNetwork(ANKR)/NZD
$0.026796

AnkrNetwork ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AnkrNetwork võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AnkrNetwork ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AnkrNetwork kohta

Kui palju on AnkrNetwork (ANKR) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANKR hind USD on 0.01595 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANKR/USD hind?
Praegune hind ANKR/USD on $ 0.01595. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AnkrNetwork turukapitalisatsioon?
ANKR turukapitalisatsioon on $ 159.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANKR ringlev varu?
ANKR ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANKR (ATH) hind?
ANKR saavutab ATH hinna summas 0.22517936 USD.
Mis oli kõigi aegade ANKR madalaim (ATL) hind?
ANKR nägi ATL hinda summas 0.000711080622353 USD.
Milline on ANKR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANKR kauplemismaht on $ 723.50K USD.
Kas ANKR sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANKR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:25 (UTC+8)

AnkrNetwork (ANKR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

