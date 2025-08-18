AnkrNetwork (ANKR) reaalajas hind on $ 0.01595. Viimase 24 tunni jooksul ANKR kaubeldud madalaim $ 0.01581 ja kõrgeim $ 0.01632 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22517936 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000711080622353.
Lüliajalise tootluse osas on ANKR muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel -4.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AnkrNetwork (ANKR) – turuteave
AnkrNetwork praegune turukapitalisatsioon on $ 159.50M$ 723.50K 24 tunnise kauplemismahuga. ANKR ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 159.50M.
AnkrNetwork (ANKR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AnkrNetwork tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002791
-1.72%
30 päeva
$ -0.00196
-10.95%
60 päeva
$ +0.00161
+11.22%
90 päeva
$ -0.00253
-13.70%
AnkrNetwork Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANKR muutuse $ -0.0002791 (-1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AnkrNetwork 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00196 (-10.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AnkrNetwork 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANKR $ +0.00161 (+11.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AnkrNetwork 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00253 (-13.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AnkrNetwork (ANKR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
AnkrNetwork on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AnkrNetwork investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ANKR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AnkrNetwork kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AnkrNetwork ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AnkrNetwork hinna ennustus (USD)
Kui palju on AnkrNetwork (ANKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AnkrNetwork (ANKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AnkrNetwork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AnkrNetwork (ANKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AnkrNetwork (ANKR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AnkrNetwork osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AnkrNetwork osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.