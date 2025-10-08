AIA

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

NimiAIA

KohtNo.328

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)29.26%

Ringlev varu99,500,000

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.0995%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim3.868307895003028,2025-10-08

Madalaim hind0.22378684133118287,2025-10-10

Avalik plokiahelSUI

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

