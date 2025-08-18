Delysium (AGI) reaalajas hind on $ 0.05019. Viimase 24 tunni jooksul AGI kaubeldud madalaim $ 0.0492 ja kõrgeim $ 0.05089 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6996585296699076 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012234014055111651.
Lüliajalise tootluse osas on AGI muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel -6.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Delysium (AGI) – turuteave
No.453
$ 74.91M
$ 74.91M
$ 67.16K
$ 67.16K
$ 150.57M
$ 150.57M
1.49B
1.49B
3,000,000,000
3,000,000,000
ETH
Delysium praegune turukapitalisatsioon on $ 74.91M$ 67.16K 24 tunnise kauplemismahuga. AGI ringlev varu on 1.49B, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Delysium (AGI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Delysium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004099
-0.80%
30 päeva
$ -0.01282
-20.35%
60 päeva
$ +0.00447
+9.77%
90 päeva
$ -0.01295
-20.51%
Delysium Hinnamuutus täna
Täna registreeris AGI muutuse $ -0.0004099 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Delysium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01282 (-20.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Delysium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGI $ +0.00447 (+9.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Delysium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01295 (-20.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Delysium (AGI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain.
These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.
Delysium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Delysium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AGI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Delysium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Delysium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Delysium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Delysium (AGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Delysium (AGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Delysium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Delysium (AGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Delysium (AGI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Delysium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Delysium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.