Delysium hind(AGI)

1 AGI/USD reaalajas hind:

$0.05019
$0.05019$0.05019
-0.81%1D
USD
Delysium (AGI) reaalajas hinnagraafik
Delysium (AGI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0492
$ 0.0492$ 0.0492
24 h madal
$ 0.05089
$ 0.05089$ 0.05089
24 h kõrge

$ 0.0492
$ 0.0492$ 0.0492

$ 0.05089
$ 0.05089$ 0.05089

$ 0.6996585296699076
$ 0.6996585296699076$ 0.6996585296699076

$ 0.012234014055111651
$ 0.012234014055111651$ 0.012234014055111651

-0.22%

-0.80%

-6.75%

-6.75%

Delysium (AGI) reaalajas hind on $ 0.05019. Viimase 24 tunni jooksul AGI kaubeldud madalaim $ 0.0492 ja kõrgeim $ 0.05089 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6996585296699076 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012234014055111651.

Lüliajalise tootluse osas on AGI muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel -6.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Delysium (AGI) – turuteave

No.453

$ 74.91M
$ 74.91M$ 74.91M

$ 67.16K
$ 67.16K$ 67.16K

$ 150.57M
$ 150.57M$ 150.57M

1.49B
1.49B 1.49B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ETH

Delysium praegune turukapitalisatsioon on $ 74.91M $ 67.16K 24 tunnise kauplemismahuga. AGI ringlev varu on 1.49B, mille koguvaru on 3000000000.

Delysium (AGI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Delysium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004099-0.80%
30 päeva$ -0.01282-20.35%
60 päeva$ +0.00447+9.77%
90 päeva$ -0.01295-20.51%
Delysium Hinnamuutus täna

Täna registreeris AGI muutuse $ -0.0004099 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Delysium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01282 (-20.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Delysium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGI $ +0.00447 (+9.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Delysium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01295 (-20.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Delysium (AGI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Delysium hinnaajaloo lehte.

Mis on Delysium (AGI)

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Delysium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Delysium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AGI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Delysium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Delysium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Delysium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Delysium (AGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Delysium (AGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Delysium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Delysium hinna ennustust kohe!

Delysium (AGI) tokenoomika

Delysium (AGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Delysium (AGI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Delysium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Delysium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AGI kohalike valuutade suhtes

1 Delysium(AGI)/VND
1,320.74985
1 Delysium(AGI)/AUD
A$0.0762888
1 Delysium(AGI)/GBP
0.0366387
1 Delysium(AGI)/EUR
0.0426615
1 Delysium(AGI)/USD
$0.05019
1 Delysium(AGI)/MYR
RM0.2112999
1 Delysium(AGI)/TRY
2.0472501
1 Delysium(AGI)/JPY
¥7.37793
1 Delysium(AGI)/ARS
ARS$65.0969319
1 Delysium(AGI)/RUB
4.0036563
1 Delysium(AGI)/INR
4.3921269
1 Delysium(AGI)/IDR
Rp809.5160157
1 Delysium(AGI)/KRW
69.7078872
1 Delysium(AGI)/PHP
2.8382445
1 Delysium(AGI)/EGP
￡E.2.4236751
1 Delysium(AGI)/BRL
R$0.271026
1 Delysium(AGI)/CAD
C$0.0692622
1 Delysium(AGI)/BDT
6.0950736
1 Delysium(AGI)/NGN
76.9784106
1 Delysium(AGI)/UAH
2.0683299
1 Delysium(AGI)/VES
Bs6.77565
1 Delysium(AGI)/CLP
$48.38316
1 Delysium(AGI)/PKR
Rs14.2178232
1 Delysium(AGI)/KZT
27.1733679
1 Delysium(AGI)/THB
฿1.6266579
1 Delysium(AGI)/TWD
NT$1.5072057
1 Delysium(AGI)/AED
د.إ0.1841973
1 Delysium(AGI)/CHF
Fr0.040152
1 Delysium(AGI)/HKD
HK$0.3924858
1 Delysium(AGI)/AMD
֏19.1856294
1 Delysium(AGI)/MAD
.د.م0.4512081
1 Delysium(AGI)/MXN
$0.9400587
1 Delysium(AGI)/PLN
0.1826916
1 Delysium(AGI)/RON
лв0.2168208
1 Delysium(AGI)/SEK
kr0.4788126
1 Delysium(AGI)/BGN
лв0.0838173
1 Delysium(AGI)/HUF
Ft16.9617105
1 Delysium(AGI)/CZK
1.0509786
1 Delysium(AGI)/KWD
د.ك0.01530795
1 Delysium(AGI)/ILS
0.1691403
1 Delysium(AGI)/NOK
kr0.5104323
1 Delysium(AGI)/NZD
$0.0843192

Delysium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Delysium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Delysium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Delysium kohta

Kui palju on Delysium (AGI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGI hind USD on 0.05019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGI/USD hind?
Praegune hind AGI/USD on $ 0.05019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Delysium turukapitalisatsioon?
AGI turukapitalisatsioon on $ 74.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGI ringlev varu?
AGI ringlev varu on 1.49B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGI (ATH) hind?
AGI saavutab ATH hinna summas 0.6996585296699076 USD.
Mis oli kõigi aegade AGI madalaim (ATL) hind?
AGI nägi ATL hinda summas 0.012234014055111651 USD.
Milline on AGI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGI kauplemismaht on $ 67.16K USD.
Kas AGI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGI hinna ennustust.
Delysium (AGI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

