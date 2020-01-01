Delysium (AGI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Delysium (AGI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Delysium (AGI) teave The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store. Ametlik veebisait: https://www.delysium.com/ Valge raamat: https://www.delysium.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R Ostke AGI kohe!

Delysium (AGI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Delysium (AGI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 70.30M $ 70.30M $ 70.30M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 139.83M $ 139.83M $ 139.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Kõigi aegade madalaim: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 Praegune hind: $ 0.04661 $ 0.04661 $ 0.04661 Lisateave Delysium (AGI) hinna kohta

Delysium (AGI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Delysium (AGI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGI tokeni tokenoomikat, avastage AGI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AGI Kas olete huvitatud Delysium (AGI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AGI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AGI MEXC-ist osta!

Delysium (AGI) hinna ajalugu AGI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AGI hinna ajalugu kohe!

AGI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGI võiks suunduda? Meie AGI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGI tokeni hinna ennustust kohe!

