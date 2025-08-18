Rohkem infot AEVO

Aevo hind(AEVO)

1 AEVO/USD reaalajas hind:

$0.10203
$0.10203
-1.16%1D
USD
Aevo (AEVO) reaalajas hinnagraafik
Aevo (AEVO) hinna teave (USD)

$ 0.09859
$ 0.09859
$ 0.10405
$ 0.10405
$ 0.09859
$ 0.09859

$ 0.10405
$ 0.10405

$ 3.864534887652758
$ 3.864534887652758

$ 0.0672987303268713
$ 0.0672987303268713

-1.45%

-1.16%

-1.55%

-1.55%

Aevo (AEVO) reaalajas hind on $ 0.10203. Viimase 24 tunni jooksul AEVO kaubeldud madalaim $ 0.09859 ja kõrgeim $ 0.10405 näitab aktiivset turu volatiivsust. AEVOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.864534887652758 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0672987303268713.

Lüliajalise tootluse osas on AEVO muutunud -1.45% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel -1.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aevo (AEVO) – turuteave

No.398

$ 93.12M
$ 93.12M

$ 763.47K
$ 763.47K

$ 102.03M
$ 102.03M

912.69M
912.69M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

91.26%

ETH

Aevo praegune turukapitalisatsioon on $ 93.12M $ 763.47K 24 tunnise kauplemismahuga. AEVO ringlev varu on 912.69M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.03M.

Aevo (AEVO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aevo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0011974-1.16%
30 päeva$ -0.01455-12.49%
60 päeva$ +0.02247+28.24%
90 päeva$ -0.01895-15.67%
Aevo Hinnamuutus täna

Täna registreeris AEVO muutuse $ -0.0011974 (-1.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aevo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01455 (-12.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aevo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AEVO $ +0.02247 (+28.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aevo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01895 (-15.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aevo (AEVO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aevo hinnaajaloo lehte.

Mis on Aevo (AEVO)

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Aevo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aevo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AEVO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aevo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aevo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aevo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aevo (AEVO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aevo (AEVO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aevo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aevo hinna ennustust kohe!

Aevo (AEVO) tokenoomika

Aevo (AEVO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AEVO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aevo (AEVO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aevo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aevo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AEVO kohalike valuutade suhtes

1 Aevo(AEVO)/VND
2,684.91945
1 Aevo(AEVO)/AUD
A$0.1550856
1 Aevo(AEVO)/GBP
0.0744819
1 Aevo(AEVO)/EUR
0.0867255
1 Aevo(AEVO)/USD
$0.10203
1 Aevo(AEVO)/MYR
RM0.4295463
1 Aevo(AEVO)/TRY
4.1618037
1 Aevo(AEVO)/JPY
¥14.99841
1 Aevo(AEVO)/ARS
ARS$132.3339303
1 Aevo(AEVO)/RUB
8.1328113
1 Aevo(AEVO)/INR
8.9286453
1 Aevo(AEVO)/IDR
Rp1,645.6449309
1 Aevo(AEVO)/KRW
141.7074264
1 Aevo(AEVO)/PHP
5.7697965
1 Aevo(AEVO)/EGP
￡E.4.9239678
1 Aevo(AEVO)/BRL
R$0.550962
1 Aevo(AEVO)/CAD
C$0.1408014
1 Aevo(AEVO)/BDT
12.3905232
1 Aevo(AEVO)/NGN
156.4874922
1 Aevo(AEVO)/UAH
4.2046563
1 Aevo(AEVO)/VES
Bs13.77405
1 Aevo(AEVO)/CLP
$98.35692
1 Aevo(AEVO)/PKR
Rs28.9030584
1 Aevo(AEVO)/KZT
55.2400623
1 Aevo(AEVO)/THB
฿3.3047517
1 Aevo(AEVO)/TWD
NT$3.0639609
1 Aevo(AEVO)/AED
د.إ0.3744501
1 Aevo(AEVO)/CHF
Fr0.081624
1 Aevo(AEVO)/HKD
HK$0.7978746
1 Aevo(AEVO)/AMD
֏39.0019878
1 Aevo(AEVO)/MAD
.د.م0.9172497
1 Aevo(AEVO)/MXN
$1.9253061
1 Aevo(AEVO)/PLN
0.3713892
1 Aevo(AEVO)/RON
лв0.4407696
1 Aevo(AEVO)/SEK
kr0.9743865
1 Aevo(AEVO)/BGN
лв0.1703901
1 Aevo(AEVO)/HUF
Ft34.445328
1 Aevo(AEVO)/CZK
2.132427
1 Aevo(AEVO)/KWD
د.ك0.03111915
1 Aevo(AEVO)/ILS
0.3438411
1 Aevo(AEVO)/NOK
kr1.0396857
1 Aevo(AEVO)/NZD
$0.1714104

Aevo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aevo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aevo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aevo kohta

Kui palju on Aevo (AEVO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AEVO hind USD on 0.10203 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AEVO/USD hind?
Praegune hind AEVO/USD on $ 0.10203. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aevo turukapitalisatsioon?
AEVO turukapitalisatsioon on $ 93.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AEVO ringlev varu?
AEVO ringlev varu on 912.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AEVO (ATH) hind?
AEVO saavutab ATH hinna summas 3.864534887652758 USD.
Mis oli kõigi aegade AEVO madalaim (ATL) hind?
AEVO nägi ATL hinda summas 0.0672987303268713 USD.
Milline on AEVO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AEVO kauplemismaht on $ 763.47K USD.
Kas AEVO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AEVO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AEVO hinna ennustust.
Aevo (AEVO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 AEVO = 0.10203 USD

$0.10203
