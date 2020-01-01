Aevo (AEVO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aevo (AEVO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aevo (AEVO) teave Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Ametlik veebisait: https://www.aevo.xyz/ Valge raamat: https://docs.aevo.xyz Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997 Ostke AEVO kohe!

Aevo (AEVO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aevo (AEVO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 85.67M $ 85.67M $ 85.67M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 912.70M $ 912.70M $ 912.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.86M $ 93.86M $ 93.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 Praegune hind: $ 0.09386 $ 0.09386 $ 0.09386 Lisateave Aevo (AEVO) hinna kohta

Aevo (AEVO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aevo (AEVO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AEVO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AEVO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AEVO tokeni tokenoomikat, avastage AEVO tokeni reaalajas hinda!

