Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.21%

Ringlev varu912,954,098.610327

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.9129%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim3.864534887652758,2024-03-28

Madalaim hind0.0672987303268713,2025-06-22

Avalik plokiahelETH

