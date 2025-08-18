AEROBUD (AEROBUD) reaalajas hind on $ 0.00999. Viimase 24 tunni jooksul AEROBUD kaubeldud madalaim $ 0.00968 ja kõrgeim $ 0.01029 näitab aktiivset turu volatiivsust. AEROBUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07332252107368196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000498990731193964.
Lüliajalise tootluse osas on AEROBUD muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel +2.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AEROBUD (AEROBUD) – turuteave
No.1172
$ 9.69M
$ 9.69M$ 9.69M
$ 68.07K
$ 68.07K$ 68.07K
$ 9.99M
$ 9.99M$ 9.99M
970.00M
970.00M 970.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
97.00%
BASE
AEROBUD praegune turukapitalisatsioon on $ 9.69M$ 68.07K 24 tunnise kauplemismahuga. AEROBUD ringlev varu on 970.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.99M.
AEROBUD (AEROBUD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AEROBUD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001092
-1.08%
30 päeva
$ -0.00195
-16.34%
60 päeva
$ +0.00024
+2.46%
90 päeva
$ -0.00438
-30.49%
AEROBUD Hinnamuutus täna
Täna registreeris AEROBUD muutuse $ -0.0001092 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AEROBUD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00195 (-16.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AEROBUD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AEROBUD $ +0.00024 (+2.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AEROBUD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00438 (-30.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AEROBUD (AEROBUD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.
AEROBUD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AEROBUD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AEROBUD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AEROBUD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AEROBUD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AEROBUD hinna ennustus (USD)
Kui palju on AEROBUD (AEROBUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AEROBUD (AEROBUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AEROBUD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AEROBUD (AEROBUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AEROBUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AEROBUD (AEROBUD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AEROBUD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AEROBUD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.