AEROBUD hind(AEROBUD)

1 AEROBUD/USD reaalajas hind:

$0.01
$0.01$0.01
-1.08%1D
USD
AEROBUD (AEROBUD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:11:14 (UTC+8)

AEROBUD (AEROBUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00968
$ 0.00968$ 0.00968
24 h madal
$ 0.01029
$ 0.01029$ 0.01029
24 h kõrge

$ 0.00968
$ 0.00968$ 0.00968

$ 0.01029
$ 0.01029$ 0.01029

$ 0.07332252107368196
$ 0.07332252107368196$ 0.07332252107368196

$ 0.000498990731193964
$ 0.000498990731193964$ 0.000498990731193964

-0.10%

-1.08%

+2.25%

+2.25%

AEROBUD (AEROBUD) reaalajas hind on $ 0.00999. Viimase 24 tunni jooksul AEROBUD kaubeldud madalaim $ 0.00968 ja kõrgeim $ 0.01029 näitab aktiivset turu volatiivsust. AEROBUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07332252107368196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000498990731193964.

Lüliajalise tootluse osas on AEROBUD muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel +2.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AEROBUD (AEROBUD) – turuteave

No.1172

$ 9.69M
$ 9.69M$ 9.69M

$ 68.07K
$ 68.07K$ 68.07K

$ 9.99M
$ 9.99M$ 9.99M

970.00M
970.00M 970.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.00%

BASE

AEROBUD praegune turukapitalisatsioon on $ 9.69M $ 68.07K 24 tunnise kauplemismahuga. AEROBUD ringlev varu on 970.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.99M.

AEROBUD (AEROBUD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AEROBUD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001092-1.08%
30 päeva$ -0.00195-16.34%
60 päeva$ +0.00024+2.46%
90 päeva$ -0.00438-30.49%
AEROBUD Hinnamuutus täna

Täna registreeris AEROBUD muutuse $ -0.0001092 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AEROBUD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00195 (-16.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AEROBUD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AEROBUD $ +0.00024 (+2.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AEROBUD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00438 (-30.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AEROBUD (AEROBUD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AEROBUD hinnaajaloo lehte.

Mis on AEROBUD (AEROBUD)

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

AEROBUD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AEROBUD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AEROBUD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AEROBUD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AEROBUD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AEROBUD hinna ennustus (USD)

Kui palju on AEROBUD (AEROBUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AEROBUD (AEROBUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AEROBUD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AEROBUD hinna ennustust kohe!

AEROBUD (AEROBUD) tokenoomika

AEROBUD (AEROBUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AEROBUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AEROBUD (AEROBUD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AEROBUD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AEROBUD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AEROBUD kohalike valuutade suhtes

1 AEROBUD(AEROBUD)/VND
262.88685
1 AEROBUD(AEROBUD)/AUD
A$0.0151848
1 AEROBUD(AEROBUD)/GBP
0.0072927
1 AEROBUD(AEROBUD)/EUR
0.0084915
1 AEROBUD(AEROBUD)/USD
$0.00999
1 AEROBUD(AEROBUD)/MYR
RM0.0420579
1 AEROBUD(AEROBUD)/TRY
0.4074921
1 AEROBUD(AEROBUD)/JPY
¥1.46853
1 AEROBUD(AEROBUD)/ARS
ARS$12.9571299
1 AEROBUD(AEROBUD)/RUB
0.7963029
1 AEROBUD(AEROBUD)/INR
0.8742249
1 AEROBUD(AEROBUD)/IDR
Rp161.1290097
1 AEROBUD(AEROBUD)/KRW
13.8749112
1 AEROBUD(AEROBUD)/PHP
0.5649345
1 AEROBUD(AEROBUD)/EGP
￡E.0.4821174
1 AEROBUD(AEROBUD)/BRL
R$0.053946
1 AEROBUD(AEROBUD)/CAD
C$0.0137862
1 AEROBUD(AEROBUD)/BDT
1.2131856
1 AEROBUD(AEROBUD)/NGN
15.3220626
1 AEROBUD(AEROBUD)/UAH
0.4116879
1 AEROBUD(AEROBUD)/VES
Bs1.34865
1 AEROBUD(AEROBUD)/CLP
$9.63036
1 AEROBUD(AEROBUD)/PKR
Rs2.8299672
1 AEROBUD(AEROBUD)/KZT
5.4086859
1 AEROBUD(AEROBUD)/THB
฿0.322677
1 AEROBUD(AEROBUD)/TWD
NT$0.2999997
1 AEROBUD(AEROBUD)/AED
د.إ0.0366633
1 AEROBUD(AEROBUD)/CHF
Fr0.007992
1 AEROBUD(AEROBUD)/HKD
HK$0.0781218
1 AEROBUD(AEROBUD)/AMD
֏3.8187774
1 AEROBUD(AEROBUD)/MAD
.د.م0.0898101
1 AEROBUD(AEROBUD)/MXN
$0.1885113
1 AEROBUD(AEROBUD)/PLN
0.0363636
1 AEROBUD(AEROBUD)/RON
лв0.0431568
1 AEROBUD(AEROBUD)/SEK
kr0.0954045
1 AEROBUD(AEROBUD)/BGN
лв0.0166833
1 AEROBUD(AEROBUD)/HUF
Ft3.372624
1 AEROBUD(AEROBUD)/CZK
0.208791
1 AEROBUD(AEROBUD)/KWD
د.ك0.00304695
1 AEROBUD(AEROBUD)/ILS
0.0336663
1 AEROBUD(AEROBUD)/NOK
kr0.1017981
1 AEROBUD(AEROBUD)/NZD
$0.0167832

AEROBUD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AEROBUD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AEROBUD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AEROBUD kohta

Kui palju on AEROBUD (AEROBUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas AEROBUD hind USD on 0.00999 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AEROBUD/USD hind?
Praegune hind AEROBUD/USD on $ 0.00999. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AEROBUD turukapitalisatsioon?
AEROBUD turukapitalisatsioon on $ 9.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AEROBUD ringlev varu?
AEROBUD ringlev varu on 970.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AEROBUD (ATH) hind?
AEROBUD saavutab ATH hinna summas 0.07332252107368196 USD.
Mis oli kõigi aegade AEROBUD madalaim (ATL) hind?
AEROBUD nägi ATL hinda summas 0.000498990731193964 USD.
Milline on AEROBUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AEROBUD kauplemismaht on $ 68.07K USD.
Kas AEROBUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
AEROBUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AEROBUD hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:11:14 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

