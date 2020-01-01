AEROBUD (AEROBUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AEROBUD (AEROBUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AEROBUD (AEROBUD) teave AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Ametlik veebisait: https://aerobud.org/ Valge raamat: https://docs.aerobud.org/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Ostke AEROBUD kohe!

AEROBUD (AEROBUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AEROBUD (AEROBUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.42M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 970.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03246 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000498990731193964 Praegune hind: $ 0.00868

AEROBUD (AEROBUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AEROBUD (AEROBUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AEROBUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AEROBUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AEROBUD tokeni tokenoomikat, avastage AEROBUD tokeni reaalajas hinda!

