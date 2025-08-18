Aerodrome Finance (AERO) reaalajas hind on $ 1.4449. Viimase 24 tunni jooksul AERO kaubeldud madalaim $ 1.3399 ja kõrgeim $ 1.468 näitab aktiivset turu volatiivsust. AEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.330764700582137 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00642369156521956.
Lüliajalise tootluse osas on AERO muutunud +1.58% viimase tunni jooksul, +0.78% 24 tunni vältel +16.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aerodrome Finance (AERO) – turuteave
No.75
$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
$ 2.48B
$ 2.48B$ 2.48B
880.68M
880.68M 880.68M
--
----
1,718,878,790.760254
1,718,878,790.760254 1,718,878,790.760254
0.02%
BASE
Aerodrome Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27B$ 1.57M 24 tunnise kauplemismahuga. AERO ringlev varu on 880.68M, mille koguvaru on 1718878790.760254. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Aerodrome Finance (AERO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aerodrome Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.011182
+0.78%
30 päeva
$ +0.5392
+59.53%
60 päeva
$ +0.6274
+76.74%
90 päeva
$ +0.819
+130.85%
Aerodrome Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris AERO muutuse $ +0.011182 (+0.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aerodrome Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.5392 (+59.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aerodrome Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AERO $ +0.6274 (+76.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aerodrome Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.819 (+130.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aerodrome Finance (AERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.
Aerodrome Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aerodrome Finance (AERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aerodrome Finance (AERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aerodrome Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aerodrome Finance (AERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
