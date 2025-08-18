Rohkem infot AERO

AERO Hinnainfo

AERO Valge raamat

AERO Ametlik veebisait

AERO Tokenoomika

AERO Hinnaprognoos

AERO Ajalugu

AERO – ostujuhend

AERO-usaldusraha valuutakonverter

AERO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Aerodrome Finance logo

Aerodrome Finance hind(AERO)

1 AERO/USD reaalajas hind:

$1.4448
$1.4448$1.4448
+0.78%1D
USD
Aerodrome Finance (AERO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:11:06 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.3399
$ 1.3399$ 1.3399
24 h madal
$ 1.468
$ 1.468$ 1.468
24 h kõrge

$ 1.3399
$ 1.3399$ 1.3399

$ 1.468
$ 1.468$ 1.468

$ 2.330764700582137
$ 2.330764700582137$ 2.330764700582137

$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956$ 0.00642369156521956

+1.58%

+0.78%

+16.37%

+16.37%

Aerodrome Finance (AERO) reaalajas hind on $ 1.4449. Viimase 24 tunni jooksul AERO kaubeldud madalaim $ 1.3399 ja kõrgeim $ 1.468 näitab aktiivset turu volatiivsust. AEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.330764700582137 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00642369156521956.

Lüliajalise tootluse osas on AERO muutunud +1.58% viimase tunni jooksul, +0.78% 24 tunni vältel +16.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aerodrome Finance (AERO) – turuteave

No.75

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 2.48B
$ 2.48B$ 2.48B

880.68M
880.68M 880.68M

--
----

1,718,878,790.760254
1,718,878,790.760254 1,718,878,790.760254

0.02%

BASE

Aerodrome Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27B $ 1.57M 24 tunnise kauplemismahuga. AERO ringlev varu on 880.68M, mille koguvaru on 1718878790.760254. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Aerodrome Finance (AERO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aerodrome Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.011182+0.78%
30 päeva$ +0.5392+59.53%
60 päeva$ +0.6274+76.74%
90 päeva$ +0.819+130.85%
Aerodrome Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris AERO muutuse $ +0.011182 (+0.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aerodrome Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.5392 (+59.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aerodrome Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AERO $ +0.6274 (+76.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aerodrome Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.819 (+130.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aerodrome Finance (AERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aerodrome Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aerodrome Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aerodrome Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aerodrome Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aerodrome Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aerodrome Finance (AERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aerodrome Finance (AERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aerodrome Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aerodrome Finance hinna ennustust kohe!

Aerodrome Finance (AERO) tokenoomika

Aerodrome Finance (AERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aerodrome Finance (AERO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aerodrome Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aerodrome Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AERO kohalike valuutade suhtes

1 Aerodrome Finance(AERO)/VND
38,022.5435
1 Aerodrome Finance(AERO)/AUD
A$2.196248
1 Aerodrome Finance(AERO)/GBP
1.054777
1 Aerodrome Finance(AERO)/EUR
1.228165
1 Aerodrome Finance(AERO)/USD
$1.4449
1 Aerodrome Finance(AERO)/MYR
RM6.083029
1 Aerodrome Finance(AERO)/TRY
58.937471
1 Aerodrome Finance(AERO)/JPY
¥212.4003
1 Aerodrome Finance(AERO)/ARS
ARS$1,874.049749
1 Aerodrome Finance(AERO)/RUB
115.172979
1 Aerodrome Finance(AERO)/INR
126.443199
1 Aerodrome Finance(AERO)/IDR
Rp23,304.835447
1 Aerodrome Finance(AERO)/KRW
2,006.792712
1 Aerodrome Finance(AERO)/PHP
81.709095
1 Aerodrome Finance(AERO)/EGP
￡E.69.730874
1 Aerodrome Finance(AERO)/BRL
R$7.80246
1 Aerodrome Finance(AERO)/CAD
C$1.993962
1 Aerodrome Finance(AERO)/BDT
175.468656
1 Aerodrome Finance(AERO)/NGN
2,216.100926
1 Aerodrome Finance(AERO)/UAH
59.544329
1 Aerodrome Finance(AERO)/VES
Bs195.0615
1 Aerodrome Finance(AERO)/CLP
$1,392.8836
1 Aerodrome Finance(AERO)/PKR
Rs409.311272
1 Aerodrome Finance(AERO)/KZT
782.283309
1 Aerodrome Finance(AERO)/THB
฿46.67027
1 Aerodrome Finance(AERO)/TWD
NT$43.390347
1 Aerodrome Finance(AERO)/AED
د.إ5.302783
1 Aerodrome Finance(AERO)/CHF
Fr1.15592
1 Aerodrome Finance(AERO)/HKD
HK$11.299118
1 Aerodrome Finance(AERO)/AMD
֏552.327474
1 Aerodrome Finance(AERO)/MAD
.د.م12.989651
1 Aerodrome Finance(AERO)/MXN
$27.265263
1 Aerodrome Finance(AERO)/PLN
5.259436
1 Aerodrome Finance(AERO)/RON
лв6.241968
1 Aerodrome Finance(AERO)/SEK
kr13.798795
1 Aerodrome Finance(AERO)/BGN
лв2.412983
1 Aerodrome Finance(AERO)/HUF
Ft487.79824
1 Aerodrome Finance(AERO)/CZK
30.19841
1 Aerodrome Finance(AERO)/KWD
د.ك0.4406945
1 Aerodrome Finance(AERO)/ILS
4.869313
1 Aerodrome Finance(AERO)/NOK
kr14.723531
1 Aerodrome Finance(AERO)/NZD
$2.427432

Aerodrome Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aerodrome Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aerodrome Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aerodrome Finance kohta

Kui palju on Aerodrome Finance (AERO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AERO hind USD on 1.4449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AERO/USD hind?
Praegune hind AERO/USD on $ 1.4449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aerodrome Finance turukapitalisatsioon?
AERO turukapitalisatsioon on $ 1.27B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AERO ringlev varu?
AERO ringlev varu on 880.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AERO (ATH) hind?
AERO saavutab ATH hinna summas 2.330764700582137 USD.
Mis oli kõigi aegade AERO madalaim (ATL) hind?
AERO nägi ATL hinda summas 0.00642369156521956 USD.
Milline on AERO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AERO kauplemismaht on $ 1.57M USD.
Kas AERO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AERO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:11:06 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AERO/USD kalkulaator

Summa

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 1.4449 USD

Kauplemine: AERO

AEROUSDT
$1.4448
$1.4448$1.4448
+0.64%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu