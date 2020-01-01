Aerodrome Finance (AERO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aerodrome Finance (AERO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aerodrome Finance (AERO) teave Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Ametlik veebisait: https://aerodrome.finance/ Valge raamat: https://aerodrome.finance/docs Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Ostke AERO kohe!

Aerodrome Finance (AERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aerodrome Finance (AERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Koguvaru: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B Ringlev varu: $ 880.39M $ 880.39M $ 880.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.20B $ 2.20B $ 2.20B Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Praegune hind: $ 1.2773 $ 1.2773 $ 1.2773 Lisateave Aerodrome Finance (AERO) hinna kohta

Aerodrome Finance (AERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aerodrome Finance (AERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AERO tokeni tokenoomikat, avastage AERO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AERO Kas olete huvitatud Aerodrome Finance (AERO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AERO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AERO MEXC-ist osta!

Aerodrome Finance (AERO) hinna ajalugu AERO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AERO hinna ajalugu kohe!

AERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AERO võiks suunduda? Meie AERO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AERO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!