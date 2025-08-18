Rohkem infot A47

Agenda 47 hind(A47)

$0.019979
+0.43%1D
Agenda 47 (A47) reaalajas hinnagraafik
Agenda 47 (A47) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.05%

+0.43%

+16.48%

+16.48%

Agenda 47 (A47) reaalajas hind on $ 0.019979. Viimase 24 tunni jooksul A47 kaubeldud madalaim $ 0.019527 ja kõrgeim $ 0.020747 näitab aktiivset turu volatiivsust. A47kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04449119884159218 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000096002291123415.

Lüliajalise tootluse osas on A47 muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel +16.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agenda 47 (A47) – turuteave

No.893

100.00%

SOL

Agenda 47 praegune turukapitalisatsioon on $ 19.98M $ 1.11M 24 tunnise kauplemismahuga. A47 ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999990395. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.98M.

Agenda 47 (A47) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Agenda 47 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008554+0.43%
30 päeva$ -0.000438-2.15%
60 päeva$ -0.004889-19.66%
90 päeva$ -0.006042-23.22%
Agenda 47 Hinnamuutus täna

Täna registreeris A47 muutuse $ +0.00008554 (+0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Agenda 47 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000438 (-2.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Agenda 47 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus A47 $ -0.004889 (-19.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Agenda 47 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006042 (-23.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Agenda 47 (A47) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Agenda 47 hinnaajaloo lehte.

Mis on Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Agenda 47 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida A47 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Agenda 47 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Agenda 47 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Agenda 47 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agenda 47 (A47) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agenda 47 (A47) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agenda 47 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agenda 47 hinna ennustust kohe!

Agenda 47 (A47) tokenoomika

Agenda 47 (A47) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet A47 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Agenda 47 (A47) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Agenda 47 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Agenda 47 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

A47 kohalike valuutade suhtes

Agenda 47 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Agenda 47 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Agenda 47 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agenda 47 kohta

Kui palju on Agenda 47 (A47) tänapäeval väärt?
Reaalajas A47 hind USD on 0.019979 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune A47/USD hind?
Praegune hind A47/USD on $ 0.019979. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agenda 47 turukapitalisatsioon?
A47 turukapitalisatsioon on $ 19.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on A47 ringlev varu?
A47 ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim A47 (ATH) hind?
A47 saavutab ATH hinna summas 0.04449119884159218 USD.
Mis oli kõigi aegade A47 madalaim (ATL) hind?
A47 nägi ATL hinda summas 0.000096002291123415 USD.
Milline on A47 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine A47 kauplemismaht on $ 1.11M USD.
Kas A47 sel aastal kõrgemale ka suundub?
A47 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake A47 hinna ennustust.
Agenda 47 (A47) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

