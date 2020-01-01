Agenda 47 (A47) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agenda 47 (A47) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agenda 47 (A47) teave A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions. Ametlik veebisait: https://a47news.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump Ostke A47 kohe!

Agenda 47 (A47) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agenda 47 (A47) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 Praegune hind: $ 0.019091 $ 0.019091 $ 0.019091 Lisateave Agenda 47 (A47) hinna kohta

Agenda 47 (A47) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agenda 47 (A47) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate A47 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: A47 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate A47 tokeni tokenoomikat, avastage A47 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust A47 Kas olete huvitatud Agenda 47 (A47) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid A47 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas A47 MEXC-ist osta!

Agenda 47 (A47) hinna ajalugu A47 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage A47 hinna ajalugu kohe!

A47 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu A47 võiks suunduda? Meie A47 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake A47 tokeni hinna ennustust kohe!

