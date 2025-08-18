Rohkem infot 21M

21Million hind (21M)

1 21M/USD reaalajas hind:

$0.03552016
+0.70%1D
USD
21Million (21M) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:18:12 (UTC+8)

21Million (21M) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03504588
24 h madal
$ 0.03756933
24 h kõrge

$ 0.03504588
$ 0.03756933
$ 0.085285
$ 0.01591473
-2.01%

+1.26%

-19.26%

-19.26%

21Million (21M) reaalajas hind on $0.03550829. Viimase 24 tunni jooksul 21M kaubeldud madalaim $ 0.03504588 ja kõrgeim $ 0.03756933 näitab aktiivset turu volatiivsust. 21Mkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.085285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01591473.

Lüliajalise tootluse osas on 21M muutunud -2.01% viimase tunni jooksul, +1.26% 24 tunni vältel -19.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

21Million (21M) – turuteave

$ 621.55K
--
$ 636.51K
17.46M
17,877,308.60142697
21Million praegune turukapitalisatsioon on $ 621.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 21M ringlev varu on 17.46M, mille koguvaru on 17877308.60142697. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 636.51K.

21Million (21M) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse 21Million ja USD hinnamuutus $ +0.00044241.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse 21Million ja USD hinnamuutus $ -0.0006050541.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse 21Million ja USD hinnamuutus $ +0.0070180324.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse 21Million ja USD hinnamuutus $ +0.004849637419987173.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00044241+1.26%
30 päeva$ -0.0006050541-1.70%
60 päeva$ +0.0070180324+19.76%
90 päeva$ +0.004849637419987173+15.82%

Mis on 21Million (21M)

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 21Million (21M) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

21Million hinna ennustus (USD)

Kui palju on 21Million (21M) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 21Million (21M) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 21Million nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 21Million hinna ennustust kohe!

21M kohalike valuutade suhtes

21Million (21M) tokenoomika

21Million (21M) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 21M tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 21Million (21M) kohta

Kui palju on 21Million (21M) tänapäeval väärt?
Reaalajas 21M hind USD on 0.03550829 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 21M/USD hind?
Praegune hind 21M/USD on $ 0.03550829. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 21Million turukapitalisatsioon?
21M turukapitalisatsioon on $ 621.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 21M ringlev varu?
21M ringlev varu on 17.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 21M (ATH) hind?
21M saavutab ATH hinna summas 0.085285 USD.
Mis oli kõigi aegade 21M madalaim (ATL) hind?
21M nägi ATL hinda summas 0.01591473 USD.
Milline on 21M kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 21M kauplemismaht on -- USD.
Kas 21M sel aastal kõrgemale ka suundub?
21M võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 21M hinna ennustust.
21Million (21M) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.